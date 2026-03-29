"Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén": el mensaje del Patriarca tras el bloqueo de la policía israelí al Santo Sepulcro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Domingo de Ramos, que conmemora la llegada de Jesucristo a Jerusalén, ha dado inicio a la Semana Santa. Sin embargo, "por primera vez en muchos siglos", los líderes católicos y sus fieles han tenido prohibido rememorar este momento clave del cristianismo en la Iglesia del Santo Sepulcro de la ciudad sagrada, donde se solían bendecir ramos de palma y olivo como los que la multitud esparció frente a Cristo durante su entrada a la localidad.

"Este incidente sienta un grave precedente y menosprecia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén", declaró el Patriarcado Latino en un duro comunicado. Por si fuese poco, la institución informó de que dos altos cargos de la Iglesia, entre ellos el cardenal Pierbattista Pizzaballa, "fueron detenidos en la calle, mientras circulaban en privado y sin participar en ninguna procesión o acto ceremonial, y se vieron obligados a dar la vuelta".

Italia convoca al embajador

El veto no solo ha enfurecido a la comunidad cristiana, también el gobierno italiano ha tomado nota y ayer su primera ministra, Giorgia Meloni, denunció la medida. "Impedir la entrada del Patriarca de Jerusalén y del Custodio de Tierra Santa, especialmente en un momento tan central para la fe como el Domingo de Ramos, constituye una ofensa no solo para los creyentes, sino para toda comunidad que reconoce la libertad religiosa", afirmó, justificando así que convocase al embajador israelí en Roma.

Incluso el principal aliado de Tel Aviv, Estados Unidos, mostró su rechazo a esta decisión. El embajador Mike Huckabee se mostró consternado y señaló que "constituye un lamentable abuso de poder que ya está teniendo importantes repercusiones a nivel mundial". El Papa León XIV se limitó a rezar por los cristianos en Oriente Medio, "que sufren las consecuencias de un conflicto brutal".

Sin embargo, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu se escuda en las medidas de seguridad que han bloqueado también el acceso a la mezquita de Al Aqsa y han restringido a 50 el número máximo de judíos en el Muro de las Lamentaciones. No hay "ninguna intención maliciosa", afirmó, señalando que los religiosos podrán celebrar sus ceremonias en los próximos días.