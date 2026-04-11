China sigue ahora la senda de Trump y Xi ofrece una amenazadora «paz» a Taiwán

Publicado por Jaime Santirso Pekín Creado: Actualizado:

El esperado saludo que sostiene, en parte, el futuro de Taiwán se ha producido este viernes. La presidenta del Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, ha mantenido una reunión en Pekín con el líder chino, Xi Jinping. Este encuentro, el primero en una década, concluye la visita de la jefa de la oposición taiwanesa, la cual ha querido caracterizar como una «misión de paz» ante la creciente amenaza china.

Es el primer encuentro de estas características en una década en una dinámica de hostilidad creciente.

La «paz», en efecto, ha supuesto el mensaje común de la cita, pese a sus muy distintas acepciones. «La tendencia histórica que llevará a los compatriotas a ambos lados del estrecho (de Formosa) a acercarse y juntarse no cambiará, es una certeza de la historia y estamos seguros de ello», ha saludado Xi. «Los compatriotas a ambos lados son chinos, y necesitamos paz, necesitamos desarrollo, necesitamos comunicación y necesitamos cooperación. Esto es un deseo compartido».

La división se remonta a 1949, cuando las huestes nacionalistas de Chiang Kai-shek se refugiaron en la isla tras su derrota en la guerra civil contra los comunistas de Mao Zedong. El régimen considera desde entonces a esta democracia independiente de facto una región rebelde a la que nunca ha renunciado a someter por la fuerza. En los últimos años, China ha recrudecido la presión militar mediante recurrentes maniobras de ensayo.