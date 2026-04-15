Irán advierte de que cerrará la navegación en el mar Rojo si EEUU mantiene su bloqueo al estrecho de Ormuz

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El Ejército de Irán ha advertido este miércoles de que podría proceder al cierre del mar Rojo, además de sus restricciones en el estrecho de Ormuz, si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto el lunes en esta última vía tras el fracaso de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán celebradas el sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Si el agresor y terrorista Estados Unidos quiere mantener su acción ilegal de un bloqueo naval en la región y generar inseguridad para barcos comerciales y petroleros iraníes, esto supondría un preludio de la violación del alto el fuego", ha resaltado a través de un comunicado.

Así, el jefe del Manco Central del Ejército de Irán, Alí Abdolahi, ha reseñado que, en respuesta, "las poderosas Fuerzas Armadas iraníes no permitirán exportación o importación alguna a través del golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Rojo", según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "Irán actuará con fuerza para defender su soberanía e intereses nacionales", ha zanjado.

Abdolahi no ha especificado cómo procedería Irán al bloqueo del mar Rojo, si bien en el pasado los hutíes --aliados de Teherán y que controlan partes de Yemen, incluida la capital, Saná--, han limitado el paso de buques a través de acciones militares, en respuesta a la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Horas antes, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había asegurado haber bloqueado los puertos de Irán, así como "paralizado por completo" el comercio económico que "entra y sale" del país asiático por mar, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un bloqueo al estrecho de Ormuz.

Las negociaciones celebradas entre Irán y Estados Unidos, que se saldaron sin acuerdo, tuvieron lugar apenas unos días después de que ambos países pactaran el 8 de abril un alto el fuego de 15 días para intentar lograr un pacto que ponga fin a la citada ofensiva, lanzada en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para buscar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el país norteamericano abandonara unilateralmente en 2018 el firmado tres años antes.