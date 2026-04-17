La ONU denuncia que más de 38.000 mujeres y niñas murieron en Gaza en tres meses

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Naciones Unidas ha denunciado que más de 38.000 mujeres y niñas murieron en la Franja de Gaza entre octubre de 2023 y diciembre de 2025, en medio de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

ONU Mujeres ha indicado en un informe que 22.000 mujeres y 16.000 niñas murieron en Gaza en este periodo, lo que "representa una media de al menos 47 mujeres y niñas muertas al día", antes de resaltar que, seis meses después de la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, las mujeres y niñas gazatíes "siguen haciendo frente a riesgos graves y persistentes".

Así, ha apuntado que, pese al alto el fuego, hay informaciones que indican que "los asesinatos de mujeres y niñas han continuado durante los últimos meses, lo que refleja que las amenazas a su vida siguen presentes", al tiempo que ha destacado en el citado informe 'El coste de la guerra en Gaza sobre mujeres y niñas' recoge que cerca de 11.000 mujeres y niñas han sufrido heridas que suponen una discapacidad permanente.

El organismo ha resaltado además que la cifra de víctimas "es probablemente más alta", dado que "muchos cuerpos siguen atrapados bajo los escombros, mientras que el colapso de los sistemas sanitarios de información han limitado de forma significativa la documentación de los muertos y los heridos" en el enclave palestino.

"El impacto de la guerra en las mujeres y las niñas ha sido devastador. Además del elevado número de muertos, la guerra ha transformado las familias, y decenas de miles de hogares están ahora encabezados por mujeres", ha explicado la directora regional de ONU Mujeres para los Estados árabes, Moez Doraid.

"Muchas de ellas hacen frente a mayores dificultades económicas y a riesgos más elevados, al tiempo que soportan la carga total del cuidado y la supervivencia", ha destacado, antes de insistir en la necesidad de una "aplicación total" del alto el fuego, con "un cumplimiento estricto de sus cláusulas, respeto al Derecho Internacional, refuerzo de la rendición de cuentas y protección de mujeres y niñas, y acceso de la ayuda humanitaria necesaria, sin restricciones".

De esta forma, Doraid ha hecho hincapié en que "las mujeres y las niñas deben estar en el centro de la respuesta y la recuperación, además de contar con una participación significativa en la construcción de paz y la reconstrucción" en Gaza, que ha sufrido una gran devastación y se ha visto sumido en una profunda crisis humanitaria a causa de la ofensiva israelí.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves en su último balance a más de 765 los muertos desde el inicio del alto el fuego. Asimismo, cifraron en cerca de 72.350 los muertos a causa de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.