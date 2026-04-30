La Policía británica declara como acto terrorista el apuñalamiento a dos judíos en Londres

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La Policía Metropolitana de Londres (Met) declaró este miércoles como incidente terrorista el ataque con arma blanca en el que resultaron heridos dos ciudadanos judíos este miércoles en un barrio al norte de la capital británica y por el que ya ha sido detenido un sospechoso.

El jefe de la unidad antiterrorista de la Met, Laurence Taylor, informó esta tarde en una rueda de prensa de que el ataque, ocurrido en el barrio londinense de Golders Green, fue declarado formalmente como un "incidente terrorista" y que un hombre de 45 años había sido detenido como sospechoso de "intento de asesinato" de dos personas.

Más tarde, la policía informó de que el detenido sufría de "desórdenes mentales" y tenía "un historial de violencia".

Las víctimas, dos varones judío de 76 y 34 años, fueron apuñalados en plena calle alrededor de las 11:16 de la mañana hora local (10:16 GMT), y se encuentran "en estado estable" en un hospital.

La Policía explicó que el sospechoso intentó asimismo apuñalar a los agentes que intervinieron tras el incidente antes de que estos lo inmovilizaran con un táser y lo arrestaran.

Una de las líneas principales de investigación trata de esclarecer si el ataque "atacaba deliberadamente a la comunidad judía de Londres", mientras las autoridades tratan de establecer la nacionalidad y los antecedentes del detenido, que todavía no ha sido identificado y permanece bajo custodia policial.

Un barrio donde se concentra la comunidad judía de Londres

También aseguró que se mantendrá la presencia policial en Golders Green, donde vive buena parte de la comunidad judía londinense -hay 30 sinagogas en el barrio-, para dar tranquilidad a los vecinos, después de varios sucesos de carácter antisemita ocurridos recientemente en la zona.

Los primeros en informar hoy del suceso fueron los patrulleros del grupo de vigilancia de la comunidad judía Shomrim, que redujeron al atacante antes de que llegara la Met.

Shomrim dijo que el varón fue visto corriendo por el barrio de Golders Green armado con un cuchillo e "intentando apuñalar a ciudadanos judíos".

En una publicación en redes sociales, la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, que agrupa a representantes de las sinagogas, confirmó a su vez los apuñalamientos de los dos hombres, que se habrían producido cerca de unas tiendas y de una sinagoga.

El primer ministro británico, Keir Starmer, que en ese momento estaba en el Parlamento, tildó los hechos de "muy preocupantes" e instó a combatir el antisemitismo.

"Hay ahora una investigación policial en curso y todos debemos hacer lo posible para apoyarla y ser absolutamente claros en nuestra determinación de abordar este tipo de delitos", dijo a la cámara.

En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel aseguró que las palabras de Starmer "no dan por sí solas una respuesta a las raíces del antisemitismo que se extiende por todo el Reino Unido".

Un historial reciente de ataques

Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la comunidad judía en el Reino Unido, entre ellos el incendio provocado de cuatro ambulancias de la organización voluntaria Hatzola el pasado marzo también en Golders Green, por el que son procesados cuatro sospechosos.

"La comunidad (judía) es fuerte, pero estarán increíblemente preocupados por ver y escuchar lo que ha ocurrido hoy, especialmente tras otros incidentes ocurridos en las semanas recientes", añadió Taylor al respecto.

El pasado 2 de octubre, se cometió un atentado con arma blanca en una sinagoga en Mánchester (norte de Inglaterra) durante la festividad de Yom kipur. El atacante mató a un feligrés, y luego la intervención policial acabó con su vida y, accidentalmente, con la de otro feligrés judío.

Las agresiones contra los judíos han aumentado en el Reino Unido tras el inicio de la guerra en Gaza, después del ataque del grupo islamista Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, y se han intensificado con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.