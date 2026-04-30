Aterriza en Venezuela el primer vuelo comercial directo de EEUU tras 7 años de suspensión

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El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de conexiones suspendidas y bajo la operación de American Airlines.

El avión, proveniente de Miami, llegó a las 13:16 horas locales (17:16 GMT), y fue recibido con el tradicional arco de agua, dando la bienvenida a esta aerolínea estadounidense, la última en operar en Venezuela en 2019, cuando las conexiones aéreas fueron suspendidas en medio de las tensiones entre los Gobiernos de ambos países.