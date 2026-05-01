Moscú siembra Kiev de terror

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Rusia lanzó durante media jornada del viernes 409 vehículos aéreos no tripulados de ataque contra territorio ucraniano, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 388, informó la Fuerza Aérea ucraniana, que contabilizó impactos de 16 drones en seis localizaciones, así como la caída de fragmentos de aparatos derribados en once. Los drones, de los cuales unos 250 eran Shahed, fueron lanzados desde las 08.00 horas desde las direcciones rusas de Shatálovo, Kursk, Oriol, Mílerovo y Primorsko-Ajtarsk, desde Gvardíiske, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y desde territorio ocupado de Donetsk, precisa el comunicado. Hasta las 15.30, la defensa antiaérea había derribado o neutralizado 388 drones enemigos Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, el sur, el centro y el oeste del país, agrega el reporte, que advierte que el ataque continúa con la presencia de vehículos aéreos no tripulados en el espacio aéreo ucraniano. «Los rusos siguen aterrorizando a nuestra gente y nuestras ciudades. Hoy, en tan solo medio día, más de 400 drones han atacado nuestras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y viviendas».