Maduro lee la Biblia en la cárcel mientras Venezuela le olvida

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

En el tercer día de este año, el ejército de Estados Unidos sorprendió al mundo con una operación que acabó con la captura en Caracas del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Hoy se cumplen cuatro meses. El líder chavista ejercía de firme opositor al vecino «imperialista» norteamericano y presumía de la capacidad de resistencia de sus tropas. Sin embargo, en un plis plas se vio esposado y encerrado en un calabozo en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores. El mandatario de la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo es hoy un recluso más en el pabellón 4 Norte del MDC Brooklyn, un centro penitenciario cercano a la Gran Manzana. La revista The New Yorker habló sobre esta prisión con Sam Mangel, un especialista en instalaciones carcelarias. «A Maduro le doy el mismo consejo que a los demás, ya sean indigentes o multimillonarios. Dentro eres sólo un número. Recibes la misma cantidad de ropa, la misma comida y te quedas junto a tu cama todos los días a la misma hora que todos los demás», resume. Según el relato de alguno de los presos, el dirigente chavista lee continuamente la Biblia. Sufre insomnio crónico, consecuencia del temor a sufrir un atentado durante los meses anteriores a su captura. Y cuando al fin logra cerrar los ojos, se despierta sobresaltado y a gritos: «¡Soy el presidente! ¡Díganle a mi país que me han secuestrado!».

Daniel Hernández, conocido como ‘6ix9ine’, es un rapero estadounidense de 29 años, estilo agresivo, lleno de tatuajes y envuelto en incesantes polémicas. Tras cumplir tres meses por violar su libertad condicional, salió de la prisión en abril. Llevaba un muñeco de Bob Esponja firmado por Maduro. Había compartido estancia con él. Según su relato, el mandatario chavista pasó sus primeras horas preso en una celda de aislamiento para evitar agresiones. «Olía fatal cuando salió. Luego, ya pudo ducharse», contó el cantante. De ahí, fue trasladado a la unidad 4 Norte, destinada a presos de perfil alto sin delitos de asesinato ni, generalmente, envueltos en agresiones sexuales. Alejado, pues, de los reos más peligrosos.

El MDC Brooklyn tiene un edificio para hombres y otro, más pequeño, para mujeres. La sección 4 Norte está situada encima del área femenina. «Maduro dormía justo enfrente de mí», relató el rapero. Compartieron la liturgia diaria, con recuento de reclusos varias veces cada jornada. La comida se distribuye en carritos, la privacidad en las duchas es mínima y hay una sala para que los prisioneros puedan contactar con sus abogados. Hasta la pasada semana, las autoridades de EE UU se negaron a que el Gobierno venezolano pagara la defensa del expresidente. Ahora ya cuenta con ese permiso.

Washington quiere que prosiga el juicio en su contra por narcotráfico y distribución de armas, entre otros delitos. Ya ha pasado por dos vistas ante el tribunal. Le quedan, según los expertos, unos 18 meses hasta que se dicte sentencia. Los pasará en su actual domicilio carcelario. Allí estuvo el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que al final fue indultado por Donald Trump. El futuro de Maduro depende de un juez estadounidense y, también, de cómo discurra la transición en Venezuela, encabezada ahora por la número dos del antiguo presidente, Delcy Rodríguez. En cuatro meses, el país ha cambiado. Sobre todo, su cúpula dirigente. Rodríguez, que se ha convertido en aliada de Trump, ha apartado del poder a numerosos cargos de confianza de Maduro. Entre ellos, uno de los más cercanos, el general Vladimir Padrino López, jefe del ejército. Antes cayó Álex Saab, empresario de origen colombiano que amasó una fortuna con las facilidades que el dirigente chavista le dio a la hora de hacer contratos con el petróleo y la distribución de alimentos. Acabó detenido. Rodríguez ha desmantelado la estructura que rodeaba a su antecesor. Ha tachado a casi una veintena de ministros, ha sustituido a los principales mandos militares y ha elegido a otros diplomáticos para difundir por el mundo la imagen de la nueva Venezuela. La familia de Maduro ha sido apartada de los focos y de los contratos del petróleo. Hay una nueva camada dirigente dentro de este chavismo tutelado por Trump.

Apenas duerme. Y grita: «¡Soy el presidente!». Le escuchan los reclusos de su ala. Nadie parece oírle ya en Venezuela