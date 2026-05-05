Rusia redobla la seguridad de Putin ante el temor a que sufra un atentado de Ucrania

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

En el seno del Kremlin tienen muy presente la actualidad. Los intentos de asesinato contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y los sucesivos atentados contra altos mandos militares en Moscú no han pasado desapercibidos entre las autoridades rusas, que han decidido incrementar las medidas de seguridad alrededor de su máximo responsable, Vladímir Putin. Las nuevas medidas de protección, tomadas recientemente, tratarían también de proteger al líder en caso de un golpe de Estado, según un informe elaborado por una agencia de Inteligencia europea al que ha tenido acceso CNN. Parecen existir razones de peso cada vez más sustanciales para reforzar un blindaje ya de por sí impresionante alrededor del presidente ruso. Sin ir más lejos, un dron ucraniano impactó ayer en un edificio en Moscú, a solo diez kilómetros del Kremlin. El propio Volodímir Zelenski advirtió, casi de manera simultánea, que su país, Ucrania, podría bombardear el desfile de la Victoria en a capital rusa con aviones no tripulados el próximo 9 de mayo. Putin ha tratado de establecer un alto el fuego para ese día, sin éxito, y ha ordenado no sacar los tanques a la parada militar por miedo a un ataque.

Los agentes de Kiev ha eliminado con éxito a diferentes militares de alto rango incluso en Moscú y a unos pocos metros de sus domicilios. Para los servicios de seguridad, esto es un aviso que no se toman a la ligera. Y eso que Vladímir Putin deja poco al azar. Todo el tiempo que puede lo pasa en búnkeres a prueba de cualquier tipo de ataque, sobre todo en la región de Krasnodar. Sus visitantes son registrados dos veces, los escoltas, cocineros y conductores que trabajan para él tienen prohibido utilizar el transporte público y ninguno de los asesores, empleados o secretarios que tiene cerca puede llevar un móvil con acceso a internet cuya señal pueda ser rastreada. Su servicio de seguridad ha reducido al mínimo sus desplazamientos y los de su familia. Hace un par de años, Ucrania celebró como una victoria haber llegado con unos drones hasta la cúpula del Kremlin, aunque las baterías antiaéreas instaladas en el edificio y los alrededores los redujeron a escombros. En 2025, Moscú culpó al Gobierno de Kiev de atacar el lugar de residencia habitual del presidente ruso en Nóvogorod con más de 90 drones. Esta información fue negada posteriormente tanto por las autoridades ucranianas como por medios independientes rusos. Otro asunto que ha alimentado este miedo de la cúpula es la apodada 'Operación Telaraña' , que consistió en introducir clandestinamente en camiones cientos de drones en territorio ruso que fueron activados simultáneamente el pasado 1 de junio.