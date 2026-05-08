Irán y Trump se acercan a la paz

Publicado por Javier Ansorena Nueva York Creado: Actualizado:

Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra. Se trata de un memorándum de 30 puntos para poner fin al conflicto, reabrir la vía marítima, levantar sanciones a Teherán y limitar su programa nuclear .

Trump busca alcanzar a corto plazo un acuerdo de mínimos con Irán para salir del callejón sin salida en el que se ha convertido la guerra en Oriente Próximo, que ha hundido su popularidad en EE UU. El presidente está tratando de acordar un documento escueto, de una sola página, que establecería el marco general para poner fin al conflicto. Fuentes cercanas a las negociaciones —que incluyen a un alto cargo de Pakistán, que actúa como mediador— han asegurado a la agencia estadounidense que el acuerdo propuesto pondría fin de forma oficial a la guerra y establecería el marco general para reabrir de forma completa el estrecho de Ormuz, levantar sanciones a Irán y establecer límites a su programa nuclear. La firma de ese primer acuerdo abriría una negociación más detallada y amplia durante un plazo de treinta días.

«Vamos a cerrar esto muy pronto», aseguró a Reuters esa fuente de Pakistán, donde se ha celebrado la que ha sido hasta ahora la única ronda de conversaciones directas entre EE UU e Irán.

Las decisiones y mensajes públicos de Trump desde el martes también retratan un nuevo impulso diplomático. El martes, el presidente de EE UU dio un bandazo inesperado. Pocas horas después de que su Gobierno anunciara el comienzo de la «Operación Libertad», una campaña militar para guiar y escoltar barcos comerciales en Ormuz, el multimillonario neoyorquino anunció la suspensión de esa misión. Lo justificaba en «los grandes progresos que se han hecho para llegar a un acuerdo completo y final con los representantes de Irán» y decía que lo hacía «a petición de Pakistán y otros países».

Este miércoles, en medio de las informaciones sobre el nuevo impulso diplomático, Trump regresaba a su red social para deslizar que Irán se acerca a un acuerdo: «Asumiendo que Irán acuerda dar lo que se ha acordado, lo que quizá es asumir mucho, la ya legendaria operación «Furia Épica» (la guerra contra Irán que comenzó el pasado 28 de febrero) habrá llegado a su fin y el efectivo bloqueo naval permitirá que el estrecho de Ormuz se abra para todos, incluido Irán», escribió. Y acompañó la posibilidad del acuerdo con una nueva amenaza: «Si no aceptan el acuerdo, comenzarán los bombardeos y serán, por desgracia, a un nivel e intensidad mayores que antes». Esta combinación de esfuerzo diplomático y amenaza de volver a la mano dura militar se repite una y otra vez desde que Trump decretó la tregua con Irán, hace casi un mes, el pasado 8 de abril. El presidente en varias ocasiones el acuerdo es inminente, que llegará «en uno o dos días», que Teherán «está desesperado por un acuerdo». Ha llegado a decir que Irán «ha aceptado entregar su uranio enriquecido» o que sus negociadores han aceptado todas las exigencias de EE UU. A la vez, ha salpimentado el proceso negociador de ultimátums que no cumple, entre amenazas de «acabar con una civilización entera» o con destruir sus instalaciones energéticas y sus puentes (lo que podría considerarse un crimen de guerra). La última marcha atrás fue esta semana, cuando amenazó con «borrar a Irán de la faz de la Tierra» si atacaba a EE UU.