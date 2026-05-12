Israel asegura haber "eliminado" a "más de 350 terroristas" de Hezbolá en ataques durante el alto el fuego

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El Ejército de Israel ha asegurado este martes que ha "eliminado" a "más de 350 terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá en ataques perpetrados contra Líbano desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego pactado el 16 de abril, durante el cual ha perpetrado ataques diarios contra diversos puntos del país, especialmente en el sur y el valle de la Becá.

"Desde el inicio de los acuerdos de alto el fuego, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a más de 350 terroristas en el sur de Líbano, donde han sido atacados más de 1.100 objetivos de Hezbolá", ha indicado el Ejército en un breve comunicado.

Así, ha especificado que entre los lugares atacados figuran "edificios con uso militar desde los que operaban terroristas de Hezbolá, almacenes de armas, lanzaderas de cohetes e infraestructura adicional", antes de especificar que durante las últimas 24 horas atacó "cerca de 45 infraestructuras" del grupo.

El Ejército israelí ha subrayado además que, en el marco de los ataques del último día, fueron "eliminados" varios "terroristas que suponían una amenaza" a los militares israelíes, al tiempo que "se interceptaron dos objetivos aéreos sospechosos".

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.