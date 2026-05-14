El cisma en el Partido Laborista agrava la crisis de Keir Starmer

Publicado por Agencias Londres Creado: Actualizado:

Tras una jornada marcada públicamente por la solemnidad institucional del Discurso del Rey en la apertura del Parlamento, muchos diputados laboristas reconocían en privado que el verdadero examen para Keir Starmer llegará ahora, ya que la amenaza de una disputa abierta por el liderazgo del Partido Laborista volvió a sacudir la política británica después de que aliados del ministro de Sanidad, Wes Streeting, aseguraran que prepara su dimisión para lanzar una candidatura contra el primer ministro. Ambos se reunieron durante 17 minutos antes del discurso, y la única declaración oficial fue de Downing Street, desde donde insistieron, por la tarde, en que Starmer mantiene su «plena confianza» en el ministro que, confirmaron, continúa en el cargo. La crisis interna, que desde hace días consume al Ejecutivo y al grupo parlamentario laborista tras el duro deterioro político de Starmer, quedó parcialmente contenida durante varias horas por el contexto institucional de uno de los momentos más solemnes y relevantes del calendario político británico, en el que la Corona presenta formalmente el programa legislativo del Gobierno. Así, al menos de cara al exterior, buena parte de la política entró temporalmente en pausa como señal de respeto institucional. Sin embargo, la relativa calma pública no logró ocultar el deterioro acelerado de la situación. Aliados del ministro citados por medios como ‘The Times’ y ‘The Guardian’, habrían confirmado que el ministro de Sanidad podría anunciar este jueves su candidatura al liderazgo. Un colaborador cercano al ministro declaró que la idea de que Starmer hubiera sofocado el desafío interno era «ridícula», y sostuvo que Streeting cree tener opciones reales de reunir los apoyos necesarios para abrir formalmente una contienda . Pero su principal obstáculo es la aritmética parlamentaria.

Las normas internas del partido exigen que cualquier candidato que pretenda disputar el liderazgo reúna el respaldo de un porcentaje significativo del grupo parlamentario, en concreto, se habla de que necesita el apoyo de al menos 81 diputados laboristas, aunque el reglamento interno contiene ambigüedades que han alimentado un intenso debate jurídico y político en Westminster. La situación resulta especialmente excepcional porque en los 126 años de historia del Partido Laborista nunca se ha producido un desafío formal contra un primer ministro en ejercicio. Esta ausencia de precedentes ha dejado abiertas numerosas dudas procedimentales sobre cómo se desarrollaría exactamente una eventual batalla interna. Fuentes próximas a Streeting admiten además que muchos diputados continúan evitando comprometerse públicamente hasta comprobar si la candidatura dispone realmente de posibilidades de éxito. «Nadie tiene realmente los números hasta que llega el momento decisivo», afirmó una fuente cercana al ministro. Según esa misma fuente, las conversaciones privadas y las llamadas telefónicas continuaron durante toda la jornada. Varios parlamentarios confirmaron haber recibido contactos de aliados de Streeting que aseguran que el ministro «va a presentarse».