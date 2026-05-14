Israel carga contra Lamine Yamal por ondear una bandera palestina

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Lamine Yamal se ha convertido en un fenómeno mediático que trasciende el fútbol, un icono más allá del césped. Lo demuestra el revuelo que ha levantado su imagen durante la rúa de celebración de la Liga por parte del Barça, en la que se vio a la joven estrella azulgrana portando una bandera de Palestina.

Un día después de que se viralizase el mural que pintaron dos jóvenes gazatíes sobre los escombros de un edificio derrumbado en Gaza, como muestra de agradecimiento, Israel respondió en sentido contrario, acusando al futbolista de "fomentar el odio".

"Lamine Yamal eligió incitar contra Israel y fomentar el odio mientras nuestros soldados combaten a la organización terrorista Hamás, que masacró, violó, quemó y asesinó a niños, mujeres y ancianos judíos el 7 de octubre", escribió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una publicación en su cuenta de X.

"Quien apoya este tipo de mensajes debe preguntarse: ¿considera esto humanitario? ¿Es esto moral?", añadió Katz, que aseguró que no guardará silencio frente a una "incitación contra Israel y contra el pueblo judío". "Espero que un club grande y respetado como el Barcelona se desmarque de estas declaraciones y deje claro, de manera inequívoca, que no hay lugar para la incitación ni para el apoyo al terrorismo", concluyó.

En este sentido, el entrenador azulgrana, Hansi Flick, aseguró en su rueda de prensa del martes, previa al partido contra el Alavés en Mendizorroza, que no le gustó el gesto. "Es algo que no me gusta, he hablado con él y le he dicho que, si lo quiere hacer, es su decisión. Tiene 18 años, es mayor de edad, pero creo que estamos para jugar al fútbol", señaló el alemán.

Por su parte, la Asociación Palestina de Fútbol publicó una imagen agradeciendo el simbólico gesto del futbolista, que fue posteriormente difundido por el propio protagonista en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 42 millones de seguidores, y que por tanto ha dado la vuelta al mundo: "Desde Palestina... Gracias, Lamine Yamal".