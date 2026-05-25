Cuatro muertos por un misil hipersónico

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

Ucrania lamentó este domingo cuatro muertos y casi cien heridos en un bombardeo ruso con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik, un ataque que llevó al país presidido por Volodímir Zelenski a solicitar más ayuda en defensa aérea y presión sobre Rusia. Zelenski indicó en Telegram tras haber visitado los lugares atacados en Kiev que «cerca de 100 personas han resultado heridas en todo el país y, lamentablemente, otras cuatro han fallecido». Sólo en Kiev, el ataque dejó dos muertos y 81 heridos, precisó el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klichkó. «Entre los heridos hay tres niños» y «en los hospitales de la ciudad hay 31 heridos ingresados, entre ellos dos niños», señaló el alcalde en su cuenta de Telegram. Según explicó la Fuerza Aérea de Ucrania, Kiev fue el «principal objetivo» de este nuevo bombardeo, en el que Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles. Los militares ucranianos indicaron en un primer momento que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos, aunque posteriormente informaron de que las tropas de Moscú usaron también el misil hipersónico Oréshnik. Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, indicó que ese sistema, capaz de moverse a una velocidad de entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo, según Moscú, figuraba entre los 690 sistemas ofensivos. Zelenski condenó el ataque y acusó al jefe del Estado ruso, Vladímir Putin, de continuar «golpeando edificios residenciales con sus misiles». El ataque ruso dañó «decenas de edificios residenciales y varias escuelas», según Zelenski, que precisó que el bombardeo dejó «prácticamente destruido» el Museo de Chernóbil, además de causar daños en el del Museo de Arte Nacional, entre otros edificios. También sufrió daños ligeros el Ministerio de Asuntos Exteriores, según informó el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga.