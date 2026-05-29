Netanyahu dice haber ordenado al Ejército israelí ocupar hasta el 70 % de Gaza

Publicado por Agencias Tel Aviv Creado: Actualizado:

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este jueves que ha ordenado al Ejército ocupar el 70 % del territorio de Gaza, después de que las tropas israelíes pasaran de controlar de en torno al 52 % al 60 % de la Franja en los últimos meses. «Ahora estamos en el 60 % de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60 %», dijo en un coloquio en Cisjordania ocupada, donde, tras ser interpelado por el público para que se ocupe la totalidad de la Franja, respondió: «Esperen, vayamos por orden. Primero el 70 %». «Mi orden es avanzar hacia...», se disponía a decir el mandatario, momento en el que la audiencia clama «¡el cien!», lo que desencadenó su respuesta sobre tomar el control de hasta el 70 % del enclave. «Empecemos por ahí», añadió. A mediados de mayo, el jefe del Gobierno israelí ya celebró que el Ejército se hubiera expandido más allá del territorio de la Franja que pasó a controlar tras el alto el fuego del pasado 10 de octubre. Al inicio de la tregua rondaba el 52 %, que ha ampliado progresivamente en contra de lo estipulado en el acuerdo. «Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel», dijo entonces. Durante los casi ocho meses que ha estado en vigor el alto en fuego, el Ejército israelí trazó una línea bautizada como ‘amarilla’ que hacinaba a los 2,1 millones de habitantes de la Franja en menos de la mitad del territorio. Esta demarcación no se manifestó en ningún momento como una frontera física. Tel Aviv atacó en la noche del miércoles una vivienda en el centro de la ciudad de Gaza y mató a diez personas, entre ellas cuatro niños, un adolescente y un comandante de Hamás, confirmaron fuentes médicas y de Defensa Civil. «Cuando vi allí a una niña mártir, lloré, grité y me derrumbé. La estaba abrazando; era la hija de mi hija», dijo Abu Azzam, abuelo de Nour, una de las niñas que murió en el ataque israelí. Abu Azzam explicó que en plena celebración del Aid al Adha (una importante celebración musulmana), varios proyectiles impactaron uno de los edificios situados junto al campamento de tiendas donde viven decenas de familias, provocando que fragmentos de metralla y escombros cayeran sobre las carpas. «Bajo estas piedras, bajo esta tienda, estaban mi nieta, mi nieto y su madre. De no ser por la protección de Dios, todos habrían pasado a formar parte de los mártires en este lugar», agregó. Mientras el hombre, aún afectado, contaba lo ocurrido, una familia que sobrevivió al ataque contra el edificio intentaba recuperar algunas de sus pertenencias de la última planta.