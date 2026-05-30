Un dron ruso explota en Rumanía

Publicado por Agencias Moscú Creado: Actualizado:

Dos personas han resultado heridas en la ciudad rumana de Galati después de que un dron ruso disparado contra Ucrania se desviara de su rumbo e impactara contra un bloque de apartamentos. La explosión del aparato provocó una potente llamarada y un estruendo sordo que desató la alarma entre los vecinos de la ciudad portuaria. El ataque ha generado una importante reacción internacional este viernes, desde la condena de la OTAN, cuyo portavoz recuerda que se ha producido en territorio de la Alianza, hasta la declaración de la comisaria europea, Ursula von der Leyen, quien ha denunciado a Moscú por rebasar una nueva «linea roja». El avión no tripulado entró en el espacio aéreo de Rumanía a primera hora de la madrugada. Los radares militares lo detectaron durante unos instantes, hasta que perdió altura, y no pudieron evitar que se estrellara contra el tejado del edificio. Tras el impacto contra el inmueble, de al menos ocho pisos de altura, algunos escombros salieron despedidos a decenas de metros en la calle. Todos los vecinos debieron ser evacuados debido a un pequeño incendio en la azotea y dos de ellos, una madre y su hija, fueron ingresados en un hopital con heridas leves. El pánico se apoderó de los residentes de Galati, muchos de los cuales pasaron la madrugada a la intemperie por miedo a la llegada de nuevos drones. El ejército ordenó el despegue desde la base de Fetesti de dos F-16 y un helicóptero para patrullar desde el aire y vigilar la posible irrupción de otros aviones no tripulados. «Es una grave e irresponsable escalada por parte de Rusia», ha declarado el Gobierno rumano, consciente del ritmo creciente de los combates aéreos entre Moscú y Kiev. No es la primera vez que el país activa las alertas por la llegada de este tipo de aparatos. Ha recibido ya más de cuarenta.