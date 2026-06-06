Un dron naval ucraniano explota en un puerto rumano

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Un dron marino ha explotado este viernes en Constanza, el principal puerto de Rumanía y uno de los más importantes del mar Negro. El aparato se «autodetonó» sobre las 10.30 horas y no causó daños humanos, aunque el estruendo sacudió la ciudad portuaria mientras una columna de humo se elevó decenas de metros. Un almacén y un remolcador sufieron sendos incendios, según las primeras estimaciones.

El Ministerio de Defensa Nacional apuntó que el dron es «del tipo utilizado en la guerra de Ucrania» y la Unión Europea sospechó de inmediato de Moscú. Sin embargo, Kiev ha reconocido que el artilugio es de su propiedad, pero fue desviado de su ruta original mediante interferencias electrónicas por los militares rusos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, subrayó que el conflicto en el este «se está convirtiendo cada vez más en una amenaza directa» contra la frontera oriental de Europa. Este es el segundo incidente grave con drones que se produce en Rumanía en el plazo de una semana. Anteriormente, un avión no tripulado se estrelló contra un edificio en la población de Galati y causó heridas a una madre y su hijo. El artilugio era también ucraniano, pero se sospecha que el ejército adversario pudo desviarlo de su trayectoria prevista mediante el mismo sistema de interferencia hasta situarlo en un rumbo errático que lo dirigió al espacio aéreo rumano.