Alemania, el Reino Unido y Francia fijan las bases para hablar con Putin

Publicado por Agencias Berlín Creado: Actualizado:

La iniciativa la ha tomado el grupo E3, formado por Alemania, el Reino Unido y Francia, una avanzadilla para soslayar la capacidad de veto de Gobiernos prorrusos como el eslovaco. Friedrich Merz, Keir Starmer y Emmanuel Macron, reunidos con Volodímir Zelenski en Londres, han instado a los europeos a implicarse más en la paz en Ucrania y han fijado cinco condiciones para una «paz justa y duradera». En primer lugar, piden a Putin un alto el fuego inmediato y completo, antes de que Europa se siente a hablar con él. La línea del frente actual debe «convertirse en el punto de partida de las negociaciones». También ponen como condición «garantías de seguridad legalmente vinculantes» para Ucrania, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad multinacional, así como la retención de activos rusos en Occidente hasta que Rusia pague una compensación por los daños de la guerra. Finalmente, reservan su aprobación de aquellos componentes de un tratado ruso-ucraniano que afectan a los intereses de seguridad de la UE y la OTAN. «Europa debe formar parte de las negociaciones y mostrar fortaleza", ha estado de acuerdo con ellos Zelenski. Con motivo de la reunión, Zelenski ha reconocido que ha enviado su misiva a Putin, en la que ofrece al presidente ruso conversaciones de paz directas, como una carta abierta para asegurarse de que Vladímir Putin la lea y reaccione a ella. También ha confirmado que había recibido la visita en Kiev del empresario ruso Roman Abramovich, que está sujeto a duras sanciones en el Reino Unido y otros países occidentales debido a su proximidad al jefe del Kremlin. Abramovich se ha ofrecido a transmitir mensajes desde Ucrania a Rusia. El emisario de Moscú quería saber «qué estamos dispuestos a hacer» si se llevaran a cabo conversaciones de paz, ha abundado Zelenski, que afirma haber dejado claro que Ucrania no va a ceder la región del Donbás, como exigen los rusos. Ese fue su mensaje central para Putin: «No vamos a desaparecer, Rusia no recibirá tal victoria». El presidente ucraniano también ha explicado a los líderes europeos que, si se lograra un alto el fuego, la exrepública soviética aceptaría que la línea del frente actual marcaría la línea del alto el fuego. Sin embargo, Kiev quiere que los combates terminen de tal manera «que la guerra no vuelva». No se trata solo de congelar el frente, sino de resolver el conflicto dentro de un marco diplomático. Esta postura también se incluye en el comunicado del E3. "Nos estamos haciendo cada vez más fuertes día tras día", ha presumido Zelenski, refiriéndose a los recientes ataques con drones ucranianos contra instalaciones de almacenamiento de petróleo y la base naval de San Petersburgo. Afirma que Kiev ha diseñado y desarrollado «una variedad de drones diferentes» que ahora se están produciendo y que futuros ataques tendrían como objetivo ciudades rusas. «Llevaremos la guerra de vuelta a su territorio".