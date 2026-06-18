Caso Isabel Carrasco: las asesinas apelan el castigo por grabar su documental

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Triana Martínez, una de las condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco, ha recurrido la sanción que les puso la prisión de Villabona, en Asturias, por su participación en un documental, una falta grave que paralizó sus permisos de salida en la penitenciaría asturiana y que también condicionará su estancia en su nuevo destino, Alcalá Meco, al que llegarán hoy.

La sanción consiste en una falta grave por haber participado en una película por videoconferencia desde el interior de la prisión, porque el centro consideró que esas grabaciones, en las que se veían los locutorios, podían afectar a la seguridad de la cárcel.

El abogado de las condenadas, Fernando Pamos, ha explicado a EFE que primero se interpuso un recurso ante la propia prisión y ahora, después de que el centro confirmase esa sanción, se interpone uno nuevo ante el Juzgado de Vigilancia para pedir que la falta quede sin efecto.

Aunque la dictó la prisión de Villabona, esa sanción figura en su expediente de traslado y es previsible que condicione su estancia en Alcalá Meco, porque uno de los requisitos para obtener permisos es no tener faltas.

Alega derecho de creación artística

Se trata de un recurso de queja presentado ayer, 17 de junio, día en el que comenzó el traslado de las condenadas, en el que el letrado alega derechos de libertad de expresión y creación artística y recuerda que la sanción se interpuso en base al tráiler, cuando el documental no había sido aún emitido.

"Cuando se sanciona por participar en un acto de creación, sin que además haya vulnerado derechos de la víctima ni haya existido lucro, se articula una censura proscrita en el Estado de derecho que nos ampara", agrega el letrado en su recurso.

Participar en un documental, prosigue, "no supone menoscabo alguno a la víctima y simplemente implica que la ciudadanía conozca la verdad de las prisiones y de un concreto cumplimiento penitenciario, por lo que no puede ser nunca objeto de reproche".

Las condenadas llegan este jueves a su cuarta prisión

Las condenadas llegarán este jueves a la prisión de Alcalá Meco después de un traslado que se inició este miércoles por la tarde y que ha incluido una parada en la prisión leonesa de Villahierro para pasar la noche.

Alcalá Meco será su nuevo destino, solicitado a petición propia, en el que cumplirán condena juntas y en el que Triana Martínez espera recuperar los permisos de salida que obtuvo en noviembre y que fueron paralizados en mayo.

Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado además su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial aprovechando su traslado a la capital de España.

Su madre, Montserrat González, aspira a conseguir en esta prisión madrileña alguno de los permisos que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo le ha negado en numerosas ocasiones.

La de Alcalá Meco será su cuarta prisión, después de haber pasado por Villabona, en Asturias, Villahierro, en León, y Villanubla, en Valladolid.

Montserrat confesó el crimen

La madre, que confesó el crimen ocurrido en mayo de 2014, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana a 20 años como cooperadora necesaria, después de que un jurado popular las considerara culpables del asesinato de la que era también presidenta del PP de León.

En el juicio también fue condenada a 14 años Raquel Gago, una agente de Policía Local que ocultó el arma homicida durante más de 30 horas y que actualmente disfruta del tercer grado.