Marruecos libera al periodista residente en España Lmrabet, al que acusa de difamación

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El disidente fue detenido el domingo en el aeropuerto de Tánger y se considera un rehén del régimen. Ali Lmrabet, un profesional de la prensa marroquí residente en España desde hace años, publicaba sobre asuntos peliagudos —como la corrupción o la miseria— en las revistas independientes Demain Magazine y Doumane in Morocco hasta que unos comentarios suyos provocaron la prohibición de esas publicaciones en 2003.

Él fue acusado de insultar al rey alauí y un tribunal lo condenó a tres años de cárcel. Un año después recibió un perdón real. Poco después el Rey volvió a provocarle sarpullidos al periodista al considerar ‘refugiados’ y no ‘secuestrados por el Frente Polisario’ a los saharauis de los campos de Tinduf. Lo inhabilitaron para ejercer la profesión en su país natal durante una década por «diseminar bulos» y «minar instituciones constitucionales» y se asentó en nuestro país.

Es considerado por Reporteros Sin Fronteras como uno de los ‘100 héroes de la información’. El pasado domingo fue arrestado en el aeropuerto de Tánger cuando aterrizó en su país, al que se había desplazado por asuntos personales. Según la Fiscalía, se le detuvo «en virtud de varias órdenes de arresto emitidas previamente contra él (...) en relación con la publicación» de una «serie de contenidos digitales que incluían comentarios difamatorios y abusivos contra personas e instituciones, y que menospreciaban a los organismos regidos por la ley».

Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) Lmrabet fue trasladado a la sede de la Brigada de la Policía Judicial Nacional en Casablanca, antes de ser puesto bajo custodia policial en el marco de una investigación sobre la supuesta difusión de bulos.

«Marruecos debe reformar sus leyes obsoletas que penalizan los delitos de prensa», declaró el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas, Anthony Bellanger. No obstante, la presión de numerosas organizaciones proderechos humanos logró la liberación de Lmrabet este miércoles. La FIP aplaudió la decisión pero exigió «que se retiren todos los cargos que pesan sobre él».

Su esposa, Laura Feliu, dijo que su marido «Considera que su detención es una forma de toma de rehenes, ya que ejerce su profesión desde España y no reside en Marruecos desde hace varios años. Ahora tenemos que ver si puede salir del país o no», añadió.