Dos militares americanos muertos y uno desaparecido tras ataque iraní en Jordania

Las Fuerzas Armadas de EE UU lanzaron este viernes una nueva ola de ataques contra Irán.EFE / CENTCOM

Publicado por Efe Nueva York Creado: Actualizado:

Dos militares estadounidenses murieron y un tercero se encuentra desaparecido en Jordania tras un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por Irán, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Según el breve comunicado, la base fue atacada con misiles balísticos y drones iraníes.

El ataque dejó además cuatro soldados estadounidenses heridos que tuvieron que ser evacuados de emergencia a hospitales jordanos. El Centcom precisó que todos ellos ya se han recuperado y han sido dados de alta. Asimismo, otros miembros del personal que fueron evaluados por lesiones menores durante el incidente han regresado a sus labores ordinarias. "Por respeto a las familias, el Centcom retendrá cualquier información adicional, incluidas las identidades de los guerreros caídos, hasta 24 horas después de que los familiares más cercanos hayan sido notificados", concluyó el comunicado oficial.

Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) confirmó este sábado a Fox News que al menos 13 militares estadounidenses han resultado heridos durante la última semana en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, aunque subrayó que todos han sobrevivido.

Las declaraciones de las autoridades militares llegan tras las recientes afirmaciones de Irán, que aseguró haber lanzado un ataque contra una base estadounidense en Siria, en el cual presuntamente se habían capturado y asesinado a miembros de las tropas norteamericanas.

No obstante, el Centcom desmintió a la Fox esta información, asegurando que dicho evento no tuvo lugar.

En paralelo, múltiples fuentes oficiales estadounidenses indicaron a CBS News, bajo condición de anonimato, que Irán atacó al menos dos bases en Jordania esta semana. Estas instalaciones militares, frecuentemente utilizadas por aviones de combate de EE. UU., sufrieron impactos que provocaron heridas a miembros del servicio estadounidense.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna víctima mortal, ni estadounidense ni jordana.

Según informó el diario The Hill, el número oficial de militares estadounidenses fallecidos durante la guerra contra Irán asciende a 14, cifra que incluye la reciente muerte de un piloto de la Armada tras un accidente ocurrido a principios de este mes sobre el mar Arábigo.

Asimismo, el medio reporta que más de 400 miembros del servicio han resultado heridos desde el comienzo del conflicto.

Por su parte, al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní. «En los ataques aéreos registrados entre el 27 de junio y el 18 de julio, más de 500 personas resultaron heridas", afirman.