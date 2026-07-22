Diario de León

Maduro asistirá a una audiencia en Nueva York a más de medio año de su captura

El político sudamericano se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero

Policía custodiando a las afueras del Centro Metropolitano de Detención donde se recluyó al depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.) el pasado mes de enero. EFE/ Ángel Colmenares

Policía custodiando a las afueras del Centro Metropolitano de Detención donde se recluyó al depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York (EE.UU.) el pasado mes de enero. EFE/ Ángel ColmenaresEFE

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Agencias
Caracas

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El depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra por narcoterrorismo, un trámite en el que no se espera que se fijen datos clave como la fecha para el inicio del juicio.

Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado enero.

El político sudamericano se declaró no culpable ante la justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

Se espera que en esta audiencia los fiscales y la defensa aborden la clasificación y preparación de las pruebas del caso, así como la presentación de mociones previas al juicio, para el que todavía no hay fecha.

Esta audiencia estaba fijada en principio para el pasado 30 de junio, pero la Fiscalía pidió posponerla para mañana debido a los retos de seguridad.

"El Gobierno entiende que el aplazamiento es estrictamente necesario para evitar problemas de programación y cuestiones logísticas relacionadas con garantizar un traslado seguro del acusado y el mantenimiento de la seguridad pública en relación con la fecha actualmente fijada para el 30 de junio», indicó entonces el documento legal presentado.

En junio y la primera mitad de julio, la seguridad de Nueva York tenía todas sus fuerzas puestas en el Mundial de fútbol 2026, que terminó el pasado domingo con la victoria de la selección española.

presencia física

La audiencia requiere la presencia física del matrimonio en la sala de Manhattan; por lo tanto, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) necesita desplegar un fuerte dispositivo de seguridad para resguardar su traslado terrestre desde Brooklyn.

Durante la vista judicial de este miércoles, la atención se centrará también en el magistrado a cargo, Alvin Hellerstein, de 92 años, quien en la audiencia anterior mostró una voz fatigada y pequeños lapsus, lo que ha despertado dudas entre los expertos sobre su capacidad para conducir un proceso que se prevé largo y de extrema complejidad técnica.

Maduro se enfrenta a cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

En audiencias anteriores, la defensa ha argumentado su inmunidad como jefe de Estado y el propio Maduro llegó a autodefinirse como un «prisionero de guerra».

Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían «no tener la autoridad para manejar su caso» debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos. Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas el pasado 3 de enero de 2026. El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados.

Familiares de presos políticos sostienen carteles durante una manifestación este martes.

Familiares de presos políticos sostienen carteles durante una manifestación este martes.Miguel gutiérrez

Piden liberación masiva de presos

Decenas de familiares de presos políticos, en su mayoría mujeres, se concentraron este martes en la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, para exigir la «liberación masiva» de los detenidos y rechazar que este proceso se realice «a cuentagotas». Activistas de la Alianza por la libertad, un colectivo que permanece hace más de 40 días afuera de la Embajada de EE UU en Caracas para pedir ayuda a este Gobierno, extendieron una pancarta con el mensaje «Libertad para todos los presos políticos", mientras sostenían también fotos de sus parientes. "Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con un mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados", dijo a EFE Gabriela Álvarez, en referencia a la vía de diálogo acordada entre un grupo de exdiputados opositores y el chavismo. Álvarez reiteró esta demanda hecha por el grupo la semana pasada y pidió el apoyo de Estados Unidos para liberar a los presos políticos, que son 372 según Foro Penal, la organización que lidera la defensa de personas que considera injustamente detenidas o sometidas a un proceso judicial irregular. En el lugar, había familiares de presos políticos —como Magaly Sánchez, de 56 años— que viajaron a Caracas desde otros estados para participar en la protesta y visitar a sus parientes detenidos. Sánchez, quien dijo a EFE que vive en Monagas (a unas siete horas de Caracas), pagó 40 dólares para trasladarse a la capital junto a su nieta y así visitar a su hijo Félix Aguilera, arrestado desde 2024 y a quien considera «injustamente detenido». Por su parte, Yamile Vidal, hermana del exalcalde del municipio Independencia, en el estado Anzoátegui (este), Carlos Vidal, pidió su liberación al asegurar que fue víctima de una «componenda política». El exfuncionario fue arrestado en 2022 y acusado de liderar una red de contrabando
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