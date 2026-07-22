Maduro luce delgado pero con buen aspecto en audiencia en Nueva York

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El presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro apareció delgado pero con buen aspecto durante su comparecencia de este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York, a donde acudió vestido con un mono de color caqui de manga corta junto a su esposa, Cilia Flores, para una audiencia de seguimiento de su proceso.

Maduro, que saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados, mantiene su característico bigote y caminó con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en audiencias previas, constató.