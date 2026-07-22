Maduro luce delgado pero con buen aspecto en audiencia en Nueva York
Maduro, que saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados, mantiene su característico bigote y caminó con normalidad
El presidente depuesto venezolano Nicolás Maduro apareció delgado pero con buen aspecto durante su comparecencia de este miércoles ante un tribunal federal de Nueva York, a donde acudió vestido con un mono de color caqui de manga corta junto a su esposa, Cilia Flores, para una audiencia de seguimiento de su proceso.
Maduro, que saludó antes de entrar en la sala y siguió la vista junto a sus abogados, mantiene su característico bigote y caminó con normalidad, sin mostrar dificultades de movilidad ni cojera como en audiencias previas, constató.