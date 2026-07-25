98.000 hectáreas calcinadas en los incendios más devastadores en Francia en fotos

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Los incendios forestales han alcanzado magnitudes inéditas en Francia, con 98.000 hectáreas abrasadas en lo que va de año y la preocupación centrada en el suroeste del país, donde hay casi 200.000 evacuados, la gran mayoría por el fuego en la región de la Gironda que está a una veintena de kilómetros de Burdeos. "Supone un récord histórico", admitió este sábado en una comparecencia de prensa el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, sobre el balance total de superficie incendiada en lo que va de 2026.

Solo el foco de la Gironda, que se originó el miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachón, mantiene evacuadas a 167.00 personas, incluidos vecinos del área metropolitana de Burdeos, ya que las llamas recorrieron hasta la fecha 32.700 hectáreas, de acuerdo al último recuento facilitado por la prefecta (delegada del Gobierno) de la región, Sophie Brocas.

"Este incendio sigue siendo peligroso, pero ha perdido algo de intensidad gracias al descenso de las temperaturas y al aumento de la humedad", afirmó Brocas en una comparecencia de prensa esta tarde, aunque apuntó que sigue siendo posible un empeoramiento por culpa de los cambios de dirección del viento.

Por el momento, las corrientes de aire lo empujan en la dirección de Burdeos, donde se ha dado refugio a parte de los evacuados de otras zonas en complejos especialmente habilitados como el Parque de Exposiciones. En total, este fuego destruyó ya 140 casas y hay unos 1.500 bomberos trabajando sobre el terreno, apoyados por hasta un millar de militares (500 ya en acción y otros 500 en proceso de despliegue esta tarde).

Desde el aire contribuyen a la extinción 18 medios aéreos de distinto tipo y a ellos se unió esta tarde un avión de transporte militar A400, adaptado para la lucha contra el fuego, con capacidad para lanzar veinte toneladas de producto retardante. Ante una situación que la ministra de Defensa francesa, Catherine Vautrin, calificó de "crisis brutal, grave y sin precedentes", las Fuerzas Armadas aumentarán hasta 1.500 los efectivos militares desplegados sobre el terreno a partir de las últimas horas de este sábado.