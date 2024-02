Regresa el concurso que obliga a resumir una tesis en tan sólo 3 minutos

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad de León organiza la quinta edición del concurso 3MT® (Three Minute Thesis / Tesis en Tres Minutos), dirigido a alumnos matriculados en la Escuela de Doctorado en los cursos académicos 2022/2023 o 2023/2024, que no hayan defendido su tesis en el momento de la inscripción, y que no hayan sido ganadores en la fase local o autonómica en anteriores ediciones. La inscripción estará abierta hasta el 16 de febrero.

El concurso cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación y el patrocinio del Consejo Social y de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa, y repartirá casi 2.000 euros en premios. Además, ofrecerá recursos y actividades formativas para los candidatos participantes, fomentando el desarrollo de sus capacidades comunicativas y divulgativas que sirvan como puente entre los investigadores y el público general.

El escaso tiempo disponible para la exposición de sus tesis (tan sólo 3 minutos), obliga a los participantes a preparar discursos claros y efectivos, capaces de despertar el interés y trasmitir la importancia de su investigación, tanto para un jurado académico como para una audiencia generalista.