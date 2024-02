USO alerta de «la grave situación que sufren las enfermeras del Hospital de León»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La sección de Sanidad del sindicato USO denunció ayer «las graves situaciones que están sufriendo las enfermeras, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y técnicos de laboratorio en el Hospital de León debido a una mala gestión de quien dirige a estos profesionales: la Dirección de Enfermería de Atención Hospitalaria de León». El portavoz del colectivo, Carlos Quiñones, apuntó que, «con la carestía existente de enfermeras en nuestro país, a fecha 10 de febrero hay profesionales que cesan de sus contratos en el Hospital de León el día 15 de febrero y no se les va a renovar, pese a encontrarse de manera oficial en bolsa».

USO critica la gestión de enfermería en el Hospital de León.Jesus F. Salvadores

USO incidió en que la Dirección de Enfermería «ha cometido un gran agravio comparativo con otros profesionales a los que, sin estar en bolsa oficial, se les han dado contratos de cinco meses y medio y 9 meses». «Esto ya ocurrió en junio de 2023 y vuelve a ocurrir ahora con el descontento generalizado de los profesionales de enfermería», detallaron.

Quiñones recalcó que «a las enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería contratados no se les está dando su turno de trabajo como se prometió de tres meses en tres meses, impidiendo la conciliación familiar». El portavoz de USO expuso que «los profesionales no tienen una ubicación donde trabajar poniéndoles en plantilla flotante, cada día en un servicio, lo que repercute de manera muy negativa en dar una asistencia de calidad a los pacientes», además de que se genera «en los profesionales estrés y ansiedad y, cómo no, un incremento de bajas». «Todo es producto del gran desconocimiento y desorganización de una Dirección de Enfermería sumida en el caos, en la cual no cesan las dimisiones y ceses», detalló.