La Guardia Civil lanza recomendaciones para evitar timos de técnicos

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Guardia Civil difundió ayer una serie de consejos para evitar ser víctima de una estafa por un falso técnico. Estas personas —normalmente dos— se identifican como técnicos de habitabilidad de domicilio, de luz, agua, gas, butano, etc…para acceder a las viviendas con permiso del dueño, y una vez dentro perpetrar los hurtos.

Para cometer estos hechos, previamente han elegido a la víctima, normalmente personas de avanzada edad a las cuales han realizado un seguimiento para comprobar que viven solas. Posteriormente, se presentan en su vivienda y mediante el engaño de una falsa revisión, acceden al domicilio autorizados por el inquilino. Una vez dentro, uno de ellos entretiene al morador, mientras el otro aprovecha para colarse en las habitaciones y sustraer joyas y dinero en efectivo.

No se debe abrir la puerta de su casa o el portero automático a personas desconocidas. Si no hay mirilla, es conveniente instalarla. Desconfíe de los servicios técnicos que no hayan sido solicitados por usted o por su familia.

Desconfíe siempre de quien llame a su puerta ofreciéndole la venta de cualquier cosa o que diga representar a un organismo público o asociación humanitaria. El delincuente utilizará cualquier excusa para entrar en su casa.

IDENTIFICAR

Identifique a los empleados que, aun con su autorización, deban efectuar reparaciones, revisiones o cobros en su domicilio.

Si es víctima de un delito se recomienda mantener la calma y, si puede, fíjese en detalles que puedan ayudar a identificar al delincuente. Llame al teléfono de emergencias 062 de la Guardia Civil cuanto antes e informe de todos los datos que recuerde.

Si le han sustraído tarjetas de crédito, llame inmediatamente a su banco y anule las mismas a toda prisa.