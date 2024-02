UPL exige una intervención integral para salvar el mercado laboral en León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, defendió la buena marcha del mercado de trabajo de la provincia de León, mientras el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, exigió una intervención «integral» desde la «seriedad» y advirtió de que la situación es «muy preocupante» y no soporta «ninguna gracieta».

En la sesión plenaria de las Cortes, Santos pidió al presidente una valoración de los datos del mercado de trabajo en la provincia de León y lo acusó de vivir en una realidad «paralela», porque aseguró que cada vez que le preguntan por un «problema real», lo que hace es negarlo.

En ese sentido, el procurador ‘leonesista’ reclamó al presidente «miras más altas» porque insistió en que el problema del mercado laboral de León es «muy serio», además de afearle su «falta de respeto y honorabilidad» por dedicarse, a su juicio, a «comprar trásfugas» para presentar mociones de censuras, como la registrada en el Ayuntamiento de Encinedo.

El presidente negó los datos dados por el parlamentario ‘leonesista’ quien previamente había señalado que en un momento de «bonanza» en España, León no es capaz de retomar el «pulso anterior» a la pandemia del Covid y añadió que ha perdido 10.200 ocupados, situándose en los «peores» años de la crisis anterior. A todo ello, unió que hay 4.500 parados más en últimos años, mientras las cifras de inactivos crecen de forma «desproporcionada». Fernández Mañueco le afeó que presentara un panorama «catastrofista» y tildó de «absolutamente bochornoso» que no hablara bien de su tierra. Insistió en que tergiversaba los datos porque León tiene 3.400 afiliados más y en enero -añadió- no había tanta gente trabajando como en los últimos 12 años. Además, destacó que en los últimos meses ha registrado cifras récord de empleo femenino, con 82.572 mujeres trabajadoras, la mayor de toda la serie histórica, a lo que añadió los 34 meses de bajada del paro interanual.

Luis Mariano Santos insistió en que León, junto a Zamora, siguen perdiendo empleo y señaló que en los últimos 37 años de gobiernos del PP han perdido el 20 por ciento de su censo. Por ello, le recordó que la patronal leonesa y los sindicatos han pedido que se corrijan los desequilibrios, que se abandone la «polarización» y que se apueste por la descentralización.

Por su parte, el presidente de la Junta avanzó que en los próximos días se aprobarán los 1,6 millones de euros para el centro de control del transporte que aseguró creará empleo en León. También destacó las obras del Parque Tecnológico o la ampliación de los polígonos de Villadangos del Páramo y de El Payo, además de los planes industriales de Latem Aluminium, Tvitec o Network Steel.

«Usted es quien ha elegido a sus amigos», le reprochó Fernández Mañueco al procurador de UPL, porque acusó al PSOE de tener «congelado» el Corredor Atlántico, «parada» la Autovía León-Valladolid (A-60) y de no querer «saber nada» del Corredor de la Ruta de la Plata o de los regadíos. «Usted siga riéndole las gracias a sus amigos socialistas que así le va a usted y a la provincia de León», concluyó.

El portavoz leonesista señaló que los pensionistas aumentaron en más de 7.600 en León, mientras los estudiantes, los jóvenes, el futuro, disminuyeron en más de 5.000, por lo que ha pedido a la Junta «aportar soluciones frente al desfase del mercado en León, donde la pérdida de población activa hunde nuestro mercado de trabajo», recordando asimismo la pérdida de habitantes registrada en el último año por León y Zamora.

Del mismo modo, Santos señaló que hace escasos días «la Federación Leonesa de empresarios, el Círculo Empresarial Leonés, los sindicatos más representativos como UGT pedía medidas a su gobierno, unos diciéndole que está perdiendo tiempo en la polarización política, otros pidiéndole descentralización, pero todos exigiéndole que afronte los desequilibrios territoriales». El portavoz de UPL pidió a Mañueco que como gobernante tenga «unas miras más altas».