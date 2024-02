El PP suma a León al rechazo a la pasarela azul

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento ha conseguido rechazar con el apoyo de la oposición municipal la pasarela peatonal de Miguélez que Adif pretende colocar para unir los municipios de León y San Andrés del Rabanedo.

La luz verde para esta infraestructura ha recibido un duro revés tras la aprobación de la moción presentada por el PP y respaldada por los grupos de la oposición, a pesar de la tibia abstención del PSOE, «que dice ser reivindicativo y sin embargo no exige una solución ambiciosa para esta comunicación intermunicipal que beneficiaría a más de 150.000 personas de León y San Andrés», ha explicado en un comunicado el portavoz municipal del PP, David Fernández.

El PP ha recordado que se ha opuesto desde el primer momento a que Adif traslade la pasarela peatonal anacrónica ubicada en la zona de la empresa Miguélez para unir las calles Orozco y La Raya de San Andrés «porque el proyecto de Adif boicotea e impide la circulación de coches como se establece en la planificación urbanística».

«Mientras el Ayuntamiento de León gobernado por el PSOE da la espalda al de San Andrés y no acuerda medidas consensuadas que defiendan los intereses de los municipios, ha de ser el PP con el apoyo los demás grupos de la oposición los que salven a ambos municipios de la maniobra que el Ministerio de Transportes pretende perpetrar contra los vecinos», ha recalcado Fernández.

«Es incomprensible que el Ayuntamiento de León diga que ADIF no les ha comunicado nada y no requiera la información y transparencia que los ciudadanos merecen. Frente al ocultismo de ADIF, el Ayuntamiento de León debe ser exigente y reivindicativo por respeto a todos; León no puede ser el desguace del ADIF de Óscar Puente», ha añadido Fernández.

Para el edil se repite la historia en León al imponer ADIF la recolocación de la pasarela como en su día la estación provisional; algo teóricamente «provisional» que se convertiría en definitivo y perjudicial.

Así, el PP del Ayuntamiento de León ha exigido al PSOE que «no dé la espalda» al municipio vecino y que se reúna con él para buscar una solución común y positiva para la unión de ambos municipios.

«El alcalde Diez debe oponerse en nombre de la ciudad a esta solución que plantea Adif, una chapuza para León mientras plantean y financia soterramientos millonarios en Cataluña», ha señalado Fernández.

Este acceso es irrenunciable para el PP al igual que sucede con el paso de San Juan de Dios que es la prolongación de la ronda interior de León.

«No aceptamos este supuesto premio de consolación, como pretende hacerlo ver ADIF y que impide a los coches tener rutas alternativas que descarguen de tráfico al Crucero y Párroco Pablo Díez», ha advertido Fernández. «Nadie quiere» esa pasarela ilegal en Trobajo.