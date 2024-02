El alcalde de León sobre Koldo García: "Todo pasaba por él, si te amenazaba era como si lo hiciera el ministro"

Publicado por ICAL Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde de León, José Antonio Diez, vinculó este jueves su enfrentamiento en el año 2021 con Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Luis Ábalos, con el intento del Partido Socialista “desde el ámbito federal hasta el provincial” de eliminarle de la Secretaría General de la Agrupación local y así “evitar que fuera candidato a la Alcaldía”.

En una entrevista en Onda Cero, el regidor leonés ofreció los detalles de un enfrentamiento que se produjo en junio del año 2021, cuando en un acto público al que acudió Ábalos recriminó “todos aquellos incumplimientos del Ministerio con la ciudad” en un intento de “defender los intereses de los ciudadanos y de la ciudad”.

“Este hecho evidentemente no le pareció bien al ministro, pero al que no le pareció nada bien fue a Koldo que una vez finalizado el acto se acercó hasta mi vehículo oficial y, en una actitud amenazante y señalándome, me recriminó que hubiera señalado con el dedo al ministro y me dijo que el ministro se merecía un respeto somo secretario de Organización del Partido. Yo le contesté que era el alcalde de León y representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido, a lo que él me advirtió que tuviera cuidado porque todavía le quedaban tres años para joderme”, relató José Antonio Diez.

Un ‘encontronazo’ con el que, para Diez, “Koldo se retrataba por sí mismo”, ya que “es difícil entender que personas de este tipo puedan ser mano derecha o colaboradoras de alguien que crea tener al menos la mínima decencia”. En este sentido, recordó que se trataba de la mano derecha de Ábalos, de forma que “hacía de filtro en el ministerio y todo lo que quisieras conseguir en el ministerio tenía que pasar por él”.

“Si Koldo te amenazaba era casi una amenaza directa del ministro”, sentenció el alcalde de León, a quien le “choca” que “alguien pueda tener tan poca vis política para tener a este tipo de gente a su lado representándolo o asesorándolo”. Además, Diez consideró que, lejos de ser él quien “dirima las responsabilidades”, aquel que tiene personas a su cargo, “sobre todo las que se asignan por libre designación o confianza”, “también tiene responsabilidades”.

A pesar de la amenaza directa de Koldo al advertir que “tenía tres años para joder” al alcalde de León, este afirmó que “no me jodió mucho”, ya que el acto en el que se produjo el enfrentamiento le posicionó “con una cierta fortaleza”. “El haber hecho esa denuncia pública de los incumplimientos y haberme enfrentado a este personaje hizo que otros muchos se pensaran las actuaciones que realizaban con la ciudad de León”, resaltó.

Sin embargo, esta acción “ante alguien tan importante en el PSOE y su mano derecha”, sí que tuvo “consecuencias desde el punto de vista interno del partido” para José Antonio Diez. Así ocurrió cuando “el PSOE, en todos sus ámbitos, desde el federal hasta el provincial, intentó eliminarme de la Secretaría General de la Agrupación local del partido y por tanto evitar que fuera candidato a la Alcaldía”. No obstante, esto no se consiguió, ya que la militancia le arropó a pesar del “intento muy fuerte” por eliminarle del partido.

“Fuerza de los -ismos”

El alcalde de León también hizo alusión a las declaraciones de Emiliano García-Page y a los resultados de las elecciones gallegas y aseguró que su camiseta, más allá de ser militante del PSOE, “es la de los ciudadanos a los que represento, a los que me votan y a los que tengo que defender”.

Para José Antonio Diez, “hay que ser pragmático y tener un conocimiento de las situaciones que a veces desde Madrid no se tiene”, porque “cada territorio tiene sus particularidades”.

En este sentido, consideró que “falta entendimiento de la política como hay que entenderla, de cercanía, del territorio, de escuchar a la gente de las cuestiones que le ocupan” y advirtió que “el desapego al territorio, la falta de los ‘ismos’, como el galleguismo o el leoneisismo que cada vez cobran más fuerza e importancia y mantenerse ajenos van a tener una transcendencia importante desde el punto de viste electoral”. “Si queremos despegarnos de ellos nos irá peor, pero si sabemos entender lo que pide la ciudadanía y los territorios nos irá mejor”.

Óscar Puente

José Antonio Diez aprovechó la ocasión para dar su opinión sobre el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de quien señaló que “siempre fue un gran alcalde” pero ahora “no está teniendo la talla que se espera”, porque “cuando alguien ocupa un puesto tan importante no existen los sectarismos ni las cuestiones de querer beneficiar territorialmente a unos territorios frente a otros”.

“Más allá de que luego me pueda insultar, algo que me preocupa lo justo, no creo que esté siendo un buen ministro para España. Cada uno debe encajar o estar en el lugar que es más idóneo y una persona que se muestra tan sectaria con algunos territorios difícilmente puede representarlos a todos”, concluyó el alcalde de León.