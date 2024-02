UPL insiste en que el presupuesto de la Junta es copia del que no se ejecutó

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

UPL valoró los ude la Junta como «insulsos y poco ambiciosos para la Región Leonesa», tras considerar que «se echan en falta numerosos proyectos necesarios para esta tierra», mientras que «la inversión prevista para los que sí se recogen es por lo general escasa de cara a poder dar un impulso decisivo a los proyectos».

Los leonesistas ven las cuentas de la Junta «continuistas respecto a los del año pasado», por lo que apuntan que, «si ya eran una oportunidad perdida para la Región Leonesa, la falta de ambición de las cuentas para 2024, con unas inversiones casi calcadas a las del año pasado que en buena medida no se ejecutaron, no hacen sino reincidir en no dar una oportunidad al futuro de nuestra tierra».

La formación insiste en que «las partidas provincializadas para León, Salamanca y Zamora apenas suman el 22’5% del total del presupuesto autonómico», dado que «casi la mitad se recoge sin provincializar, pero evidentemente esas partidas se quedan en su mayoría donde están las sedes de las instituciones autonómicas». Como ejemplo, citaron «los 455.067 euros destinados a mejoras en el edificio del Centro de Soluciones Empresariales, conocido como Perla Negra, o los 178.000 y 132.750 euros destinados respectivamente a las sedes del ITACyL y la Consejería de Cultura, edificios que están ubicados en la provincia de Valladolid, aunque la inversión en ellos se recoge sin provincializar como inversión general de la comunidad».

Los portavoces del partido recalcaron que las cuentas de la Junta «no responden a los intereses de las tres provincias leonesas» y lamentaronn «la falta de implicación del Instituto de Competitividad Empresarial para crear un mayor tejido económico e industrial en la Región Leonesa». Para apuntalarlo, citaron que «entre Salamanca, Zamora y León apenas superan el 20% del total de la inversión de la Junta en creación de suelo industrial por parte del ICE, partida que además se ve reducida en el conjunto de la comunidad autónoma respecto al año pasado».

En su repaso, UPL recalcó la falta de ejecución del presupuesto del pasado año. Como ejemplo, citaron «el caso de la creación de una unidad satélite de Radioterapia para el Hospital del Bierzo, en la que la Junta finalmente no invirtió ni un euro de lo presupuestado el año pasado y para 2024 apunta apenas 125.000 euros», una cantidad que los leonesistas consideran «pírrica y lamentable»