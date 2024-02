Segundo día del juicio por el crimen del universitario: "Vi perfectamente cómo le clavó la navaja"

Publicado por Miguel Ángel Zamora León Verificado por Creado: Actualizado:

La declaración de un testigo directo del crimen, que ha hecho un relato pormenorizado de los hechos, está siendo lo más destacado de la segunda jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de León contra un estudiante de Derecho, de 21 años en el momento de los hechos, acusado de acabar con la vida de otro de 18 años estudiante de Inef, que recibió una puñalada mortal la noche del 16 de mayo de 2021.

"Quedamos para salir en el merendero, porque no queríamos estar de fiesta. El otro grupo llegó después, se lió una movida para pegarse. Vi al acusado sacar algo que debía de ser una navaja. Otro amigo le digo que la guardase. Lo siguiente que vi es que a Mario (el fallecido) le estaban acometiendo dos o tres, intenté separarlos y luego vi al sospechoso volverse loco. Empezó a decir: '¡Venid a por mí maricones!'. Vi que salieron corriendo detrás de Mario y cuando le alcanzó le metió la puñalada. Lo vi perfectamente", dijo el testigo, compañero de carrera y de piso del fallecido.

"Mario se giró y en ese momento le clavó la navaja. Iba a por él, no fue fortuito. Yo estaba cagado. No sé cuánto tardó en llegar la ambulancia.. Mario estaba bien y me iba respondiendo. Luego cuando lo metieron en la ambulancia ya iba mal. Estoy seguro al 100% de que fue él quien lo hizo", dijo en referencia al sospechoso.

"Iba a matar, estaba muy agresivo y estaba fuera de sí", dijo del sospechoso.

El Ministerio Fiscal solicita una pena de 22 años de prisión para el sospechoso y casi 200.0000 euros de indemnización. La acusación particular baja la condena que propone a 20 años de cárcel pero eleva la compensación económica a 270.000 euros. La defensa hace ver que el sospechoso estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas y pretende demostrar que el sospechoso colaboró con la justicia y reconoció lo que había hecho.

El primer testigo ha declarado amparado por un biombo para preservar su identidad. "Escuché que se iniciaba una trifulca y lo último que recuerdo es ver a Mario (la víctima) huyendo". El testimonio interesa a la fiscal para sustentar su teoría de que el tipo penal que procede es el de asesinato, por cuanto desde su punto de vista, se produjo una agresión sin opción de defensa.

"Escuché a alguien decir: '¡Venid ahora, venid ahora. Vamos a por el de blanco' (el fallecido), pero no sé quién lo dijo", explicó el primer testigo. El grupo estaba en el centro de salud de La Palomera y vio pasar a un vehículo policial y le advirtieron de la pelea, "pero no sabíamos que a Mario le habían apuñalado". Sin embargo, el testigo aseguró que entre los perseguidores de la víctima no recordó ver al acusado.

El compañero de piso del fallecido ha sido el segundo testigo en comparecer. "El grupo del acusado venía con prepotencia, creyéndose superiores, se vio enseguida". Vio el testigo que uno de sus amigos cayó tras sufrir un puñetazo. "Yo estaba al lado de Mario, él (el acusado) sacó una navaja y me la pudo clavar a mí en vez de a él. Le dije que la guardara y me sacaron de allí. Me pegaron por detrás, me abrieron la cabeza y acabé en el Hospital", explicó.

"Estaba en el Hospital y vi pasar una camilla con muchos médicos muy nerviosos. Me imaginé que era Mario y después vino una enfermera a preguntarme si era amigo de él y me dijo que había muerto", explicó el testigo. "Él era un buen tío, nunca había tenido problemas con nadie", aseguró.

Al tercer testigo, amigo del fallecido, se le preguntó el motivo de elegir esa zona en concreto para el botellón: "Fue una mala decisión". Aportó detalles de la trifulca, pero apenas tenía referencias del momento del crimen. "Mario fue siempre una persona de 10, era amigo de sus amigos y nunca se metió en jaleos. Siempre recordaré de él su sonrisa", dijo y en el mismo momento en que los padres del fallecido entrelazaron sus manos. "Sabía que algo iba a pasar aquella noche porque aquel tipo vino con cara de loco".

Compareció en la sala una cuarta testigo, amiga de uno de los amigos del fallecido. "Nunca había hablado con él". Cuando se estaba alejando de la zona de la pelea escuchó a alguien decir que había una navaja: "Vi que había gente muy agresiva y que querían seguir en la pelea". No pensó nunca que pudiera llegar a ocurrir lo que sucedió: "Me enteré al día siguiente, justo antes de que me dijeran que tenía que acudir a Comisaría".