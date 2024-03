Rechazo a la pasarela azul tras un pulso sobre inversiones en León

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Adif se encuentra con otra puerta cerrada para colocar su pasarela ilegal azul de Trobajo en La Raya Orozco, como pretendía el ente ferroviario. El pleno rechazó, a propuesta del PP, este plan de cambio de ubicación. Mientras se cerraba la puerta a Adif, se abrió un debate agrio entre el alcalde y el portavoz del PP, a cuenta de la defensa de los intereses de León o de los de Adif, como rezaba la moción de los populares.

Diez se revolvió contra la afirmación, lo que dio lugar a una conversación en todo alterado, que incluyó un pulso sobre los apoyos del gobierno en León. «Antes venían ministros, ahora no viene nadie» cuestionó el concejal del PP. Diez y Fernández se emplazaron a aportar los proyectos que PSOE y PP han realizado en León. Seguirá la polémica en el próximo pleno, por cauce de una pregunta del PP sobre la inversión de Sánchez en León.

«Fue brutal la inversión de los ministros del PP en León, le doy la razón», zanjó el alcalde ante un rifirrafe con el portavoz del PP.

La limpieza

El segundo rifirrafe del Pleno tuvo un precedente en el debate sobre la ordenanza de la limpieza, fruto de consenso y colaboración, según definió el concejal socialista Fernández Ferreras. La concejala de Vox, Blanca Herreros, quiso matizar el trabajo colectivo, en contra de «lo que se lee por las mañanas, por lo que pareciera que es obra del trabajo de la UPL, que tiene al alcalde permanentemente arrodillado; por lo que le recomiendo unas rodilleras, para que no se le haga largo hasta el final de mandato». Diez reaccionó con cierta concesión a la licencia de la concejal, aunque matizó: «Yo no me arrodillo ante nada ni ante nadie; si alguien en esta ciudad demuestra que no se arrodilla, es el alcalde», puntualizó el regidor.