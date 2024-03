El movimiento feminista de León pide atajar las políticas neoliberales contra la mujer

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El movimiento feminista de León reivindicará al margen de la plataforma del 8 M en León, en la que no se siente representado. «No nos representan», declararon ayer representantes del primer colectivo, en una convocatoria pública en la que llamaron a seguir una marcha que está prevista para las 18.30 horas del viernes, 8 de marzo, y que partirá desde las puertas del Ayuntamiento de León, en Ordoño II. Media hora más tarde está convocada la de la plataforma (M en León. Se confirma así la división en esta jornada reivindicativa. Las discrepancias del movimiento feminista de León con la plataforma ( M radican en planteamientos sobre cuestiones legislativas en torno a la ley trans, o la prostitución.

El movimiento feminista de León se posiciona en contra y frente al relato neoliberal con el que una parte de la izquierda dice que la prostitución es una libertad de elección, o que la explotación reproductiva es altruismo, que el sexo es un sentimiento y no una realidad material, o que una mujer se empodera si la llaman zorra». «Mujer, paz, y abolición» es el lema de la marcha del movimiento feminista de León, que pedirá la erradicación de la violencia machista y el cumplimiento de las medidas del pacto de estado «que no ha logrado ejecutar más del 25%». ««Urge actuar contra las violencia a las mujeres, que ha crecido un 35% en el ultimo años, como demuestra que se registren 13 violaciones diarias en España». Contra los planteamientos que ofrece la plataforma del 8 M de León, que aglutina a sindicatos, partidos y algún otro colectivo, el movimiento feminista de León asevera que «es profundamente ofensivo decir que el sexo se elige; no hay cuerpos equivocados ni cerebros rosas o azules, el género es un pilar del patriarcado y el feminismo debe luchar por terminar con esa construcción». También acusan a las ideologías neoliberales de tratar de «borrar y socavar el sujeto político de la única revolución no violenta que cuestiona ese sistema».

El movimiento feminista llama a una de las dos movilizaciones del 8 M leonés.