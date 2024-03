Los patios de hierba se adelantan una década al plan de la ‘renaturaleza’

El pequeño municipio de Sariegos se adelantó más de una década a la moda medioambiental en sus centros educativos. De hecho, los escolares de Pobladura del Bernesga, Azadinos, Carbajal de la Legua y Sariegos siempre han visto árboles y praderas desde las ventanas de sus colegios, pero, además, experimentan de forma directa la naturaleza en cada recreo porque los patios de las cuatro localidades son de hierba. Así que en sus descansos los 340 alumnos no pisan cemento, sino césped, y corren, saltan y hacen rodar el balón sobre ese manto esponjoso que les permite disfrutar de lo auténtico. Algo que se tuvo muy en cuenta cuando las instalaciones se ampliaron y mejoraron para dar paso a edificios más modernos sustitutos de los construidos en los años sesenta.

La apuesta de Sariegos va incluso más allá y en los últimos años el Ayuntamiento ha ido mejorando con 15.000 euros esos gigantescos patios de hierba, que se extienden sobre 800 a 1.200 metros cuadrados. No solo con resiembras y un mantenimiento «similar al de cualquier otra zona verde del municipio», según el alcalde, Roberto Aller, sino también con riego automático. La idea es acercar la naturaleza a la escuela porque posibilita observarla y experimentarla sin intermediarios, no a través de un libro o de una pantalla; no de forma virtual, sino real. Porque cuando los niños juegan, incluso cuando parece que no sucede nada, también están aprendiendo.