El Ayuntamiento intenta otra vez apropiarse del éxito del Come y Calle

El parque de San Frqancisco sirve de escenario para la feria de las foodtrucks Come y Calle desde el año 2015. RAMIRO

La adjudicación efectuada el verano pasado a última hora contemplaba una posible prórroga. No se dará. El Ayuntamiento de León ha decidido romper de manera unilateral el contrato que tenía con la empresa organizadora del Come y Calle. Pese a que no hubo ningún problema en la última edición, gobierno municipal de José Antonio Diez ha decidido acogerse a la cláusula que establece que la moratoria debía contar con el beneplácito de las dos partes. Sin este consenso, los creadores de la marca, que ya en 2023 tuvieron que concursar para hacerse con la gestión, después de haberse inventado el evento siete años antes, tendrán que concurrir de nuevo si quieren organizar la feria de las furgonetas de comida en el parque de San Francisco en las fiestas de San Juan y San Pedro y en la feria de San Froilán.

La nueva convocatoria da una vuelta de tuerca más a la relación del Ayuntamiento de León con la asociación cultural que se inventó la feria en 2015. En los primeros años, como contrapartida, los organizadores corrían con los gastos de los talleres y los cachés de los artistas que actuaban en el escenario de conciertos. Estos cerca de 10.000 euros se vieron doblados a partir de San Froilán de 2021, cuando el Ayuntamiento de León les reclamó que además abonaran las tasas de ocupación.

Pero el pasado verano, a finales de mayo, el gobierno municipal se descolgó con la convocatoria de un concurso abierto. Los creadores del Come y Calle concurrieron con cinco ofertas diferentes. Una de ellas superó a las otras dos alternativas que optaron, tanto en el lote de San Juan, para el que pagaron 30.051 euros, como el de San Froilán, cifrado en 25.551 euros. Las mismas cantidades quedaban comprometidas para este 2024. Pero el Ayuntamiento ha decidido volver a licitarlo.