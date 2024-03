La Junta pide medidas a Renfe por la sangría de trenes con Chamartín

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, reclama en una nueva carta al presidente de Renfe, Raül Blanco, información y coordinación sobre los cambios en los horarios de los trenes que se han visto afectados por la reordenación del tráfico derivada de las obras que se acometen en la estación de Madrid-Chamartín y que señala han perjudicado a los usuarios de la comunidad.

En la misiva, facilitada por la Junta, la titular de Movilidad indica que el pasado 8 de marzo se informó en nota de prensa de las modificaciones que se iban a aplicar a partir del 8 de abril, pero «sin concretar» horarios, y se asumía el compromiso de poner a la venta los billetes en la semana pasada, algo que para la consejera no se ha cumplido y que ha ocasionado -dice- «perjuicios» e «incertidumbre» a los usuarios.

María González Corral recuerda que su departamento colabora con Renfe en la bonificación del 25 por ciento de los títulos multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant), tras la firma del correspondiente convenio el 2 de diciembre de 2022, que además -recuerda- recoge que una comisión de seguimiento se encargará de la «coordinación». Por ello, le pide que los cambios en los servicios ferroviarios que afecten a la Comunidad se trasladen a este órgano para poderlas conocer con «suficiente antelación» y «de manera previa» a su aplicación.

La planificación

También ruega al presidente de Renfe que le informe del resto de modificaciones que afecten a relaciones y servicios ferroviarios no incluidos en el convenio ya que destaca que la planificación de los servicios es «fundamental» para los viajeros, «muchos recurrentes», con el fin de que puedan programar su «día a día», sobre todo, aquellos que lo utilizan por motivos de trabajo o estudios. Finalmente, González Corral reclama una reunión de «manera urgente» con el presidente de Renfe, tras la petición del pasado 8 de enero, con el fin de poder abordar este asunto y otros pendientes en la Comunidad, ya que critica se enteran en ocasiones por cauces que no son los oficiales. «Te agradecería me mantuvieras informada, con la suficiente antelación, de cualquier modificación que pueda afectar al transporte ferroviario», concluye. De modo general, las estaciones de las vías que unen Madrid con el norte y el noroeste de España, incluida la de León, por tanto, se verán afectada con un recorte de un tercio de las frecuencias; que tratará de solventarse a base de superponer enlaces y transbordos. Ninguna de las explicaciones que ha aportado el Gobierno sobre este asunto ha acabado por convencer a los usuarios afectados, como tampoco a la administración autonómica, a tenor de las quejas de la Junta.