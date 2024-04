UPL exige retirar la placa dedicada a Falange en la fachada de la iglesia de San Marcelo

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha vuelto a exigir al equipo de Gobierno, en el Pleno celebrado este lunes, que se retire la placa dedicada a la Falange en la fachada de la iglesia de San Marcelo.

"Ante los hechos que estamos viviendo en esta autonomía, en la que por parte del PP y VOX se va a incumplir la Ley de Memoria Democrática, bajo premisas falsas, tergiversaciones y manipulaciones de la misma, sustituyéndola por las llamadas 'leyes de concordia' en las que ni se habla de dictadura ni de franquismo, consideramos que el equipo de Gobierno debe dar ejemplo y cumplir la Ley con la mayor celeridad posible", ha expuesto la concejala de UPL Teresa Fernández.

La edil ha hecho referencia al Pleno del 29 de septiembre de 2023, en que el que realizó un ruego para que se retirara la placa que existe en una de las fachadas de la iglesia e San Marcelo, en la que se puede leer: "Falange Española de las Jons. José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia. 1903-1936. Presente" y que seis meses después sigue adosada a la fachada de la citada iglesia.

Una iglesia que, por la advocación al patrón de la ciudad, San Marcelo, no debería lucir con semejante placa en su fachada posterior, ha añadido la concejal.

De esta forma en el Pleno de celebrado este lunes, Teresa Fernández ha preguntado por qué motivo no se ha retirado dicha placa y ha vuelto a solicitar la retirada de la misma.

Esta placa, al igual que multitud de calles existentes en la actualidad en la ciudad de León, incumplen la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor el día 21 de octubre de 2022 y que vino a derogar la anterior Ley de Memoria Histórica.

Por ello, desde el grupo municipal de UPL se ha exigido al equipo de gobierno una vez más, que la retiren ya que no da nombre a ninguna calle.

"No hay excusas para no hacerlo ya que no causa molestias a los vecinos al no verse afectada la numeración de portales, que siempre puede suponer un inconveniente para los mismos", ha apuntado Fernández.

Desde el grupo municipal de UPL se ha considerado que es justo que dichas placas sean sustituidas por las de nombres de mujeres, que apenas existen en el callejero leonés.

A juicio de Fernández, esta sería la forma de poner en valor las grandes aportaciones que muchas mujeres han realizado a la ciudad y que hasta ahora siguen estando ocultas y "dejar de mostrar reconocimiento público a dictadores y franquistas que tanto daño hicieron a este país"