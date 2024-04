Villaquilambre se enfrenta a una huelga de basuras con 70 trabajadores encerrados

El tira y afloja entre parte del personal laboral del Ayuntamiento de Villaquilambre y el equipo de Gobierno se ha decantado hoy por el inicio de una huelga, como ya advirtieron, pero, además, ha dado un paso adelante con el encierro de los 70 trabajadores de Limpieza de Interiores, Viaria y del Polideportivo ubicado en Navatejera dentro de la casa consistorial.

Aseguran que no se moverán del interior del Ayuntamiento hasta que se firmen sus convenios, puesto que no les vale que el tripartito les diga "que negociamos el día 17". USO ya explicó que "la negativa" del equipo de Gobierno a firmar sus convenios con el incremento salarial que corresponde deriva de que son trabajadores subrogados de servicios que antes prestaban empresas privadas. Una actitud que, dice el responsable provincial de Servicios Públicos en el sindicato Antonio Nicolás, "no se entiende. Más cuando no hay diferencias en el plano salarial o en las condiciones laborales".

Los encerrados en VillaquilambreDL