Talgo empezará a entregar los Avril a partir del día 8, dice el ministro

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

El ministro de Valladolid, Óscar Puente, aseguró que Talgo le ha trasladado que entregará los primeros trenes Avril de ancho variable a partir del próximo lunes, 8 de abril. En cualquier caso, Puente no se ha comprometido a que los trenes estén entregados en esa fecha, debido a los retrasos que lleva acumulando la compañía en los últimos años, afirmó en una entrevista en ‘Onda Cero’. «Talgo nos dijo que los trenes se entregarán a partir del 8 de abril, pero también nos dijo anteriormente que nos los entregaba el día 1 y esto no se ha producido, así que no puedo comprometer una fecha. Pero sí parece que estamos ya muy cerca, estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas», explicó. Estos trenes se destinarán principalmente a la conexión de Madrid con Galicia y con Asturias,.