Diana Belén García, presidenta de la Junta Mayor de Cofradías: «Es momento de llevar a término ya el Museo de la Semana Santa»

La presidenta de la Junta Mayor protagonizó anoche la tertulia ‘El Filandón’, a preguntas de Mónica Murciego (La 8 León) y Miguel Ángel Zamora, redactor de Diario de León.

BALANCE

«La lluvia no puede dejarnos una sensación negativa». «El balance no es negativo pese a las cancelaciones. Nos hemos quedado con la última parte de la Semana Santa, la de lluvia pero en la primera parte los desfiles procesionales han salido con todo su esplendor. Es un sabor agridulce, al final los actos se han llevado a cabo aunque haya sido de otra manera».

COFRADÍAS

«Han mostrado una capacidad de reacción importante». «Las circunstancias han obligado a movilizar a los hermanos y los servicios con los que estamos operando. Es destacable».

SENSACIONES

«No ha sido el año que más procesiones se han suspendido». «Hay en el ambiente la sensación de que ha sido un desastre y no es cierto. Hace cuatro años no hubo ni actos ni nada por la pandemia. Lo que es bueno o malo es en función de algo. No ha sido la peor Semana Santa ni con mucho. Lo digo como papona».

SUSPENSIONES

«Se han tomado decisiones de responsabilidad». «Hay que estar en el lugar de quien toma las decisiones, como en el fútbol, desde el sofá se ve todo muy fácil. Creo que no solo hay que valorar las imágenes, sino a los hermanos, que son el principal patrimonio. Yo siempre digo que los pasos están preparados para las hermanas y sin ellas la procesión no sale a la calle. Son decisiones muy meditadas que se escapan. Las decisiones se han tomado con mucha responsabilidad. Ha primado este año el ejercicio de la cautela. No hay que salir solo, hay que volver. Todos los actos de manifestación de fe en la calle hay que cuidarlos. El patrimonio artístico también es importante. Cómo se sacan y cómo se meten los pasos es muy importante. Los abades y las Juntas de Gobierno han tomado buenas decisiones».

VIDEO POLÉMICO

«No tenemos la culpa de las desavenencias internas». «Nosotros, como ya explicamos en el video oficial, somos clientes de la empresa y las desavenencias que haya no son cosa nuestra. Son asuntos ajenos. Contratamos un video y teníamos el compromiso de difundirlo y así lo hemos explicado».

USO DE LA TÚNICA

«Todos los años surge algún video extraño». «Los casos de personas haciendo mal uso del hábito son un problema individual. Hay que hacer buen uso de la túnica y de los elementos procesionales. Las cofradías piden a sus hermanos que cumplan con su vestimenta porque todo es imagen. Todos los años surge un video de la Semana Santa en las redes sociales. Hay medios muy sensatos y otras personas que hacen daño».

CRÍTICAS

«Los que tenemos que decidir estamos sujetos a opinión». «La gestiones de quienes estamos en órganos de gobierno están sujetas a críticas. Hay veces que hay crítica porque sí. Hay poca empatía hacia quien trabaja en estas cosas que son voluntarias. Quien habla no se pone en tu lugar».

RENOVACIÓN

«Todavía tenemos que valorarlo debidamente». «¿Repetir? No lo hemos valorado, tenemos que determinar qué hacer con el Museo antes».

MUSEO

«Hay disposición para encontrar una salida». «No se puede mover las imágenes de Semana Santa antes de Semana Santa. Ahora es el momento de trabajar y de llevarlo a término ya. Puedo entender la crítica ciudadana pero hay un trasfondo de gestión que necesita de las dieciséis cofradías para mover esta realidad. Las circunstancias han sido lo que han sido y son previas a mi llegada. No sé cuál es el escollo para que el museo no se abra. La disposición ha sido siempre buena. Somos un interlocutor pero no sé si los intermediarios que ha habido hasta ahora... lo que sé es que estamos trabajando por ello».

FALSO MITO

«No hay 20.000 papones en León ahora mismo». «La cifra de los 20.000 papones es un mito que desaparecerá cuando se deje de usar. Es muy difícil calcular el número exacto. No sé hasta qué punto es necesario tener un número. Yo misma pertenezco a dos cofradías».

FRANJAS DE EDAD

«Tenemos un problema entre 25 y 40 años». «Hay muchos paponines de corta edad que se están incorporando, pero en la franja de edad de 25 a 40 años hay algún problema. Donde hay un boom es en las secciones musicales, que esto siempre pasa en el caso de las fechas posteriores a la Semana Santa. Se trata de movimientos cíclicos que son muy habituales en estos últimos años de León».