Muere don Telmo. San Marcelo y Santa Marta lloran su pérdida

A Telmo Díez Villarroel lo conocían en las esferas administrativas. A Don Telmo en todo León. El párroco de San Marcelo y consiliario de la Hermandad de Santa Marta se reunió ayer con el Altísimo y reposará en las próximas horas junto a sus padres, por expreso deseo personal. Tenía 98 años. Nació en la montaña, en Tejerina.

Ordenado sacerdote el 10 de marzo de 1951, llegó a la parroquia hace 57 años y pronto se ganó el cariño de la feligresía. Fue capellán municipal y de la mano de Mario Amilivia recibió el emblema de la ciudad en el año 2002.

De vocación poética, en más de una ocasión supo hacer gala de una buena pluma con la rima. En prosa fue también un autor prolífico y editó 'Contad lo que habéis visto y oído', como obra más destacada. También fue autor de 'Camino que hecho quedó'. "Me lo decían cuando yo era un niño: un libro es un amigo. No me resultaba fácil comprender que la amistad pudiera salirse del pequeño círculo de chavales que siempre estábamos unidos, a veces hasta con juramento, para el bien y para el mal, más veces para lo segundo que para lo primero", solía decir a quienes lo conocían.

Presidió la Comisión de control del Instituto para la Sustentación del Clero. Deja ahora un legado de vivencias y trabajo que lo convierten ya en parte de la historia. Será enterrado en Tejerina.