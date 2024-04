Los sanitarios exigen más recursos y más personal

Tras la pancarta El PSOE se sumó a las concentraciones para culpar a Mañueco del «desmantelamiento»

Bajo la máxima de que «tu código postal influye más que tu código genético en el riesgo de padecer una enfermedad», la plataforma por la Sanidad Pública se concentró ayer frente al centro de saluda de la Condesa para reclamar a la Junta que incentive la contratación de «los MIR (médicos internos residentes) y los EIR (enfermeros internos residentes) que se forman aquí», en lugar de ofrecerles «trabajos precarios que hacen que opten por irse a otras comunidades limítrofes o al extranjero». «Están precarizando el sistema», alertó la portavoz, Carmen Franganillo.

La movilización, en coincidencia con el Día Mundial de Salud, sirvió para que la plataforma levantara la voz para criticar que «los contratos del personal son precarios, aunque la gente no lo perciba y diga en las encuestas que está muy contenta con el sistema de salud». «La valoración se debe al trabajo de los profesionales, pese a las bajas no cubiertas y a que pero no saben cómo están», sentenció la portavoz de la plataforma, quien detalló que los MIR y los EIR que se forman aquí, cuando acaben su formación se van a otros lados porque no hay puestos de trabajo estables, sino contratos de un mes, de sustitución o de área en Atención Primaria, donde no tienen cupo y andan de un lado para otras cobrando menos por las nocturnidades y otros conceptos porque le sale más barato a la Junta».

Franganillo insistió en que «así no se van a quedar aquí, pudiendo ir a Navarra, País Vasco o Cantabria, o al extranjero, pudiendo estar mejor». En su manifiesto, la plataforma incidió en que «la sanidad pública no solo cura mejor y más barato que la privada, sino que garantiza la igualdad social».

En el listado de reivindicaciones, Franganillo citó la ampliación del presupuesto hasta alcanzar el 25% del total para la «Atención Primaria y Comunitaria», además de más profesionales «en psicología clínica, en farmacia, en especialidades médicas, de enfermería, fisioterapeutas, auxiliares, profesionales técnicas y de servicios, que cubran la falta de personal en nuestro sistema sanitario».

Al movimiento, tanto en León como en Ponferrada, se sumó el PSOE. Nuria Rubio exigió, «de nuevo, responsabilidades a la Junta por un sistema sanitario que hace agua y está maltratando a todos los usuarios de la sanidad pública». «El gobierno de Mañueco está desmantelando el sistema de salud, recortando el personal y mirando hacia otro lado ante graves deficiencias desde hace años. Tienen nuestros consultorios vacíos, nuestros centros de salud sin especialistas, sin pediatra insistió la procuradora autonómica leonesa, quien lamentó las ««infraestructuras antiguas y abandonadas» que les han llevado en las últimas semanas a manifestarse «en Benavides, en Fabero, en Armunia, y anteriormente en Cistierna y en Sahagún». «Seguiremos a lo largo y ancho de esta provincia», prometió.

Varios cientos de personas se unieron ayer a la concentración en defensa de la sanidad, convocada en Ponferrada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Una gran pancarta se desplegó en la protesta, en la que se podía leer «En defensa de la sanidad pública. La sanidad no se vende, se defiende», así como otra en la que se pedían «No más recortes».

En la concentración participó el presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, quien puso de manifiesto que «hay que criticar las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de la derecha y la ultraderecha en Castilla y León, no dotando adecuadamente al Hospital del Bierzo». Courel recordó que en la comarca se sigue esperando, «después de tantos y tantos años, Radioterapia en nuestro hospital; que es verdad que hay una empresa privada que ya tiene ese servicio, pero lo que tiene que tenerlo es la administración pública; es decir, la Junta de Castilla y León es quien dote de una vez ya al Hospital del Bierzo de ese servicio de Radioterapia, amén de otras muchas carencias que también tiene». También reivindicó Courel mejoras para los consultorios médicos del medio rural que, según dijo, «siguen estando desatendidos y con falta de personal». «Un consultorio médico sin médicos, sin enfermeros, es un consultorio médico cerrado. Por tanto, no vale decir que los tienen abiertos si no hay personal sanitario capaz de prestar los servicios adecuados. Y eso lleva a la despoblación del mundo rural», dijo el presidente de la Diputación.

«Mensales de lógica»

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, el socialista Olegario Ramón, manifestó que es necesario insistir en los «mensajes de la lógica y de peticiones justas de territorios como el Bierzo». Ramón se refirió al Hospital del Bierzo y a los consultorios médicos, en donde abundan las carencias. «Hay excelentes profesionales, pero con un servicio que deja mucho que desear, precisamente por déficit de personal que genera la obligación de un sobreesfuerzo y un déficit de medios que se reitera, y un engaño a la ciudadanía por cuántos años hace ya que se viene hablando de esa unidad de Radioterapia».

En la concentración participaban igualmente alcaldes como el de Camponaraya, Eduardo Morán; el de Igüeña, el socialista Alider Presa, y también otros significados dirigentes del PSOE como Demetrio Alfonso Canedo por Fabero. La concentración terminó después de media hora tras la lectura de un manifiesto de la Plataforma por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana.