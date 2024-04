Crimen de Obispo Almarcha: "Causó a la víctima un dolor innecesario y horrible"

El relato de las partes personadas en la causa está abriendo el juicio por la muerte violenta de una mujer en un piso de la calle Obispo Almarcha, que acaba de arrancar en la Audiencia Provincial. Todos los abogados consideran que el investigado acabó con la vida de la víctima porque iba a ser desahuciado por falta de pago. "Causó a la víctima un dolor innecesario y horrible".

Un jurado popular deberá determinar entre hoy y el viernes si el sospechoso es culpable o no del asesinato. Se proponen para él 22 años de cárcel. La causa ha despertado una cierta expectación en la sala y fue uno de los casos más relevantes en su día.

La defensa explica que el procesado habló de las deudas con la fallecida y se comprometió a saldarlas pero se encontró con que iba a ser desahuciado de todos modos. Perdió los nervios por su negativa a escuchar sus necesidades y no recuerda nada después de la segunda puñalada.

Sí recuerda haberse lavado las manos en el baño, no obstante, pero no sabe si la víctima estaba muerta. Alega que ella era una persona descuidada, por lo que pudo entrar después otra persona y que de haber cometido el robo que se le atribuye (casi 3.000 euros) se habría llevado todo el dinero y no solo una parte. Su letrada propone una pena de diez años de cárcel. Aparte del Ministerio Fiscal, se han personado tres acusaciones particulares y la defensa.

Los miembros del jurado popular, siete hombres y dos mujeres, presentan una media de edad bastante juvenil y están escuchando con atención las explicaciones de la letrada de la administración de justicia, que comenzó leyendo los relatos correlativos de los hechos presentados por las partes.

Todos los letrados destacan que la fallecida sufrió 19 puñaladas en vida y 33 después de muerta, prueba del ensañamiento que presuntamente ejerció el sospechoso sobre ella.

"Hubo heridas en la cara que no eran necesarias para causarle la muerte", explicó el fiscal Luis Antúnez. "Dejó (el supuesto autor de los hechos) billetes esparcidos en la cama, se deshizo de la ropa que había usado y no dijo nada a su esposa. No es suficiente con que confiese los hechos, hay que tener pruebas", dijo el Ministerio Público. "Hubo ensañamiento, se aumentó de forma deliberada el dolor. Eso es matar con crueldad".

Todo ocurrió el 20 de marzo de 2020, en pleno confinamiento. Sabedor de que la fallecida estaba en casa, fue a hablar con ella para convencerla de que no le desahuciara porque tenía mujer y descendencia. No lo logró y perdió los nervios en un ataque brutal. Después de los hechos y a la llegada de la Policía Nacional, se ofreció de forma voluntaria para colaborar con los investigadores, pero siempre ofreció una versión exculpatoria y aportó pistas falsas para desviar la atención y dirigirla hacia cualquier otro posible sospechoso ajeno a él. Fue detenido dos años después.

"La víctima no es un cadáver, era una persona" explicó la letrada del hijo mayor de la víctima. "Es quien se encontró a la fallecida". Fue más explícita: “Parece difícil que una sola persona pueda reunir tanta maldad”, dijo del procesado.