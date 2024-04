Crimen de la calle Obispo Almarcha; segunda jornada: el novio de la víctima se emociona

El testimonio de la pareja sentimental de la víctima del crimen de la calle Obispo Almarcha ha marcado el inicio de la segunda sesión del juicio, que hoy se anuncia llena de testigos.

"Ella no abría la puerta a nadie", explicó el varón, que apuntó que las ropas que vestían denotan que estaba "como solía siempre que estaba en casa cuando estaba sola, en pantys". Recalcó que no abría la puerta "a nadie" y afirmó que ella guardaba dinero en casa "pero no sé la cuantía".

"Pongo la mano en el fuego por él", dijo en referencia a las insinuaciones de la abogada defensora que le preguntó por la reacción del hijo mayor tras la muerte de su madre. "Se llevaban de maravilla y con el hijo menor, aunque a distancia, también se llevaba bien".

La segunda testigo fue una trabajadora extranjera empleada en el bar propiedad de la fallecida. "También era inquilina, vecina de enfrente" del acusado. No escuchó gritos ni una presunta discusión con otro vecino que también estuvo investigado en su día.

"Todavía no puedo creerme que lo haya hecho porque conmigo se portaba muy bien. Me dijo que si tenía miedo le llamara", aseguró la testigo respecto al procesado. Rechazó que la fallecida tuviera deudas con ella.

La esposa del acusado se acogió a su derecho a no declarar. Apenas hubo gestos de complicidad con el acusado y abandonó la sala con relativa frialdad.

Pasó por el estrado un vecino que en el transcurso de la investigación resultó detenido por estar requisitoriado y que tenía buena relación con el sospechoso y con la fallecida: "Estaba hablando con él cuando llegó ella (la tarde del crimen). Al rato ella se fue. Él se quedó conmigo y luego subió a su casa. No recuerdo bien pero creo que no subió detrás de ella". No aceptaba las demoras en los pagos "pero nunca amenazó con desahuciarnos".

“Escuché que sobre las 4.30 de la mañana alguien salía de casa de ella (en referencia a la fallecida)”. La hora no concuerda con la que sostiene la investigación para el momento del crimen. “ Los vecinos pensábamos que había sido cosa o de su pareja o del hijo mayor”. También aportó otro dato relevante: “ lo de que había encontrado dinero en un coche con la ventanilla bajada, fue de mucho antes de que ocurriera esto “

” Vino (el acusado) a decirme que estaba la policía en el portal y después se marchó para abajo”, rememoró. “Nos llevábamos bien, pero en ningún momento bajó junto a mi marido a pasear los perros”.