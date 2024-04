Un preso por agresión sexual es reducido en Villahierro tras realizar tocamientos a una funcionaria

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de prisiones de Villahierro lamentan "un gravísimo incidente" ocurrido este lunes en el centro penitenciario de León. Un preso preventivo por una agresión sexual aprovechó su estancia en el departamento de enfermería para realizar tocamientos a una funcionaria mientras se masturbaba. Eso ocurría, según ha denunciado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar a través de un comunicado, a la hora del cierre de mediodía en estas estancias. Según relatan, "un interno claramente inadaptado a las normas, preso preventivo, por agresión sexual, realizó tocamientos a

una funcionaria, a la vez que con la otra mano se masturba haciendo caso omiso a las órdenes de la trabajadora para que cesara en su actitud".

La funcionaria consiguió avisar a sus compañeros, que lograron reducir al interno y trasladarlo al departamento de aislamiento del centro penitenciario.

"Tratamos con demasiados internos con patologías mentales, sin que se dote de profesionales, psiquiatras, ni centros especializados. Hay, en toda España, dos psiquiátricos penitenciarios sobresaturados y con absoluta falta de profesionales. De hecho, hay al menos dos internos en León que tienen ordenado por un juez internamiento judicial y siguen desde hace meses en la prisión de Mansilla", denuncian.

El mismo sindicato considera que "la desprotección de los trabajadores se agrava considerablemente en el caso de las mujeres, pues el aumento de internos con agresiones sexuales, sin ningún control, excepto en ponerles en programas o protocolos muy bonitos sobre el papel pero afectados por falta de dotación de medios, tanto materiales como profesionales".

Desde el sindicato TAMPM, recuedan que llevan denunciando las continuas agresiones a los trabajadores penitenciarios con circulares e instrucciones desde la Secretaría General "criminalizando la labor de los trabajadores penitenciarios y magnificando los derechos de los internos y obviando los

deberes de los mismos". "Este buenísmo -añade el duro comunicado redactado tras la agresión a la funcionaria- está provocando en los internos la sensación de que todo vale, y las agresiones de todo tipo, a los trabajadores les sale gratis, y su palabra vale más que las de los

trabajadores".

Desgraciadamente las “líneas rojas” se han sobrepasado, concluyen antes de recordar el trágico caso de la trabajadora penitenciaria asesinada en Cataluña.

"El buenismo de la Administración hace que no seamos agentes de la autoridad (y ponen trabas para que lo seamos), no somos profesión de riesgo (nocturnidad, turnicidad, peligrosidad, etc), no se cubren las plazas reconocidas en relaciones de puestos de trabajo, las dotaciones de medios son escasas, la formación prácticamente nula, fiándolo todo a la profesionalidad de los trabajadores. Necesitamos el reconocimiento de nuestras características específicas", exigen.