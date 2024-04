Publicado por P. Infiesta León Verificado por Creado: Actualizado:

El rector de la Universidad leonesa, Juan Francisco García Marín, intentó obtener una respuesta afirmativa a la completa petición del grado de Medicina que presentó en su reunión del pasado lunes en Valladolid con la consejera de Educación, Rocío Lucas, pero del encuentro no salió un «no» o un «sí» claro a las aspiraciones de implantar esta carrera en León, sino sólo la seguridad de que la memoria técnica, la justificativa y el plan de estudios pasará a las manos de la comisión que analizará en junio el mapa de titulaciones.

Un comité catedrático que el año pasado aguó la propuesta de Medicina en la ciudad, pero que en esta ocasión podría ser más benévolo al analizar el «enorme» trabajo que se ha efectuado desde León y desde entonces para avalar la candidatura. García Marín asegura que «ninguna solicitud de un grado se ha llevado a la Junta tan documentada con la nuestra», y se muestra satisfecho por el consenso y el «gigantesco» trabajo que han realizado en los últimos seis meses los profesionales de la Universidad, de los hospitales de León y el Bierzo, de ambas gerencias de atención primaria, de sus unidades docentes e investigadoras y del colegio de médicos. Todos ellos coordinados por el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la ULE, Vicente Martín Sánchez.

Sólo el plan de estudios ronda las cien páginas y la originalidad de incluir enseñanzas específicas que enfoquen a los alumnos hacia la especialidad de Medicina de Familia «y Rural», algo «que no pasa en ninguna facultad de España porque directamente no se imparte», admite Martín Sánchez.

A su juicio, introducir esa esenseñanza constituiría una forma de luchar contra la España vaciada y de aportar soluciones a la acuciante falta de médicos de cabecera y que quieran acudir a los pueblos. «El déficit de médicos de familia y comunitaria no se produce por que se disponga de insuficientes plazas de Médico Interno Residente (MIR) como se ha comprobado, porque muchas de esas plazas quedan desiertas, sino porque la especialidad no se imparte y lo que no se conoce no se quiere. Nuestra idea es difundir y hacer atractiva la especialidad y lograr que algún estudiante se entusiasme con ella, decida convertirse en médico de familia y se quede en León».

Martín cree que la sociedad leonesa «se merece la Facultad de Medicina» y la ULE y la sanidad de la provincia se ha volcado en lograrlo. El documento presentado a la Junta certifica que se cumplen los requisitos para poner en marcha esta nueva titulación en León casi de manera inmediata, ya que se posee «suficiente masa crítica» de doctores que podrían impartir las enseñanzas tras un llamamiento al que contestaron 150 candidatos aptos a los «que la Universidad ayudará en todo el proceso de lograr la acreditación Aneca», remarca el rector.

También está solucionado el espacio donde podría ubicarse y el coste, ajustado entre 12 y 10 millones de euros si se construye una nueva facultad o inferior se se remodela San Antonio Abad.