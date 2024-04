Asturias ve en Sánchez un respaldo en la puja por la Agencia de la Salud

Publicado por l. urdiales León Verificado por Creado: Actualizado:

Asturias exhibe la visita de Pedro Sánchez a Oviedo como un respaldo implícito a la candidatura de la capital asturiana a la Agencia de la Salud Pública.

León vuelve a contener la respiración ante este episodio de celebridad política, que ya experimentó cuando en pleno pulso por la agencia Aeroespacial, el presidente del Gobierno apoyó sin disimulo la opción de Sevilla en campaña electoral; luego, Diana Morant, ministra de Ciencia, acabó con las dudas que podían quedar al respecto.

León vuelve a contener la respiración ante las interpretaciones que en círculos políticos del Principado inspira la visita del líder socialista. La primera, la del propio presidente del Principado de Asturias, que fue meridiano en la valoración: Asturias va por delante si descentralizan la Agencia de la Salud», como recoge la edición de ayer de La Nueva España, sin disimulo por la euforia de Adrián Barbón.

Barbón reveló un cambio de impresiones con el presidente del Gobierno que le «sirvió mucho para saber en qué estadio está la Agencia de Salud y para explicar el concepto de la candidatura de Oviedo.

«La agencia de la Salud Pública no existe ahora, por lo mismo no se puede descentralizar lo que no existe. Se aprobará la ley. Luego vendrá el reglamento para ponerla en funcionamiento, en dónde se establecerá si va a estar en Madrid o se descentraliza porque esa decisión no está tomada», expresó el mandatario asturiano.

En pleno relato de la implicación del Gobierno central y la empatía con el asturiano, Barbón aclaró el interés que hay en Asturias por contar con este nuevo organismo «porque en la pandemia se demostró cómo queremos a la salud Pública en Asturias, y por el simbolismo de que se van a cumplir 10 años de la puesta en funcionamiento del Huca, que salió adelante a pesar de la oposición de la derecha que trató de paralizarlo porque no creía en una inversión fundamental para Asturias».

Así, la visita de Sánchez a Oviedo para dar a conocer un plan que amplía la prevención con la prueba neonatal del talón a nivel nacional, cedió versión territorial a la aspiración asturiana de acoger la Agencia de la Salud, que en León se convierte en tercer anhelo por un hueco en la descentralización de organismos de ámbito estatal.

Barbón también metió en la rueda de la fortuna de cara a los números con los que cuenta Asturias para ese sorteo la colaboración institucional, con la puesta a disposición de los terrenos de La Vega, un paraje próximo a la capital ovetense.