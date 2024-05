La calidad educativa cuela a León entre las mejores universidades del mundo

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La Universidad de León ha sido calificada como una de las mejores instituciones para estudiantes internacionales, al ser incluida entre las más destacadas en el World Best Value Universities Rankings 2024 y en el World University Rankings for International Students realizados por Study Abroad Aide. En ambas clasificaciones los primeros puestos son ocupados por universidades anglosajonas, encabezando ambos listados la Universidad de Oxford, seguida de las Universidades de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Stanford y Cambridge.

Study Abroad Aide es la mayor base de datos de universidades del mundo y busca proporcionar información que facilite la elección a los estudiantes que planean estudiar en el extranjero. Los rankings desarrollados por SAA recogen a más de 8.000 instituciones de educación superior, públicas y privadas, situadas en 69 países y la institución académica leonesa se ha colado en el World Best Value Universities en el Top 20% Mundial por su compromiso con una educación de alta calidad y rentabilidad coste-beneficio.

En el recientemente publicado World Best Value Universities Rankings 2024 los dos indicadores clave que se han usado son la calidad académica de las instituciones —que representa el 75% de la evaluación y se basa en la reputación académica—; y la diferencia entre las tasas de matrícula de la universidad y las tasas de matrícula medias del país, que comprende el 25% de la evaluación y se incluye para calibrar la asequibilidad para el desarrollo de los estudios en una institución concreta.

Los rankings analizados evalúan la reputación, la calidad educativa que reciben los estudiantes y otros factores relacionados con tasas académicas y los costes económicos que han de sufragarse. Así, se recopilan los datos existentes sobre la reputación internacional que incluye cuestiones como los sistemas de apoyo para la inscripción e integración, los requisitos de acceso, la oferta de servicios universitarios o tasas de éxito y cuestiones de índole económica como son los precios de matrícula, que se visualizan en los sitios web oficiales de universidades, gubernamentales y de terceros confiables.

En el caso de la Universidad de León los datos recogidos se encuentran disponibles en la página de la Universidad de León, en el portal de transparencia que recientemente fue evaluado de forma exitosa obteniendo el sello T*** de la Fundación Haz, la web del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como los datos y resultados obtenidos en rankings de prestigio y reconocimiento internacional como el ranking QS, el US News Best Global Universities y el ranking Times Higher Education.

El vicerrector de internacionalización de la Universidad de León, Roberto Baelo, señala que la inclusión y el posicionamiento de la Universidad de León en este ranking «es un reconocimiento al trabajo que estamos desarrollando, todavía hay margen de mejora puesto que hemos identificado información que podemos visibilizar en nuestra web y que no están presentes, y que podrían ayudar a que los estudiantes internacionales encuentren una mayor facilidad para decidirse por la Universidad de León para cursar sus estudios».