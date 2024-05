Faustino Sánchez: «Hay que descomprimir la tensión política, no todos tienen la razón»

Faustino Sánchez protagonizó la tertulia ‘El Filandón’ a preguntas de Arturo Martínez (es.Radio) y Joaquín S. Torné (Diario de León) moderados por Roberto Núñez (La 8 León). Lo hizo en vísperas de su jubilación, que comporta novedades en la Subdelegación del Gobierno en León.

BALANCE

«No han sido tiempos fáciles, en absoluto». El subdelegado empezó haciendo un balance «que fuera de la gestión y la planificación, tengo una sensación positiva porque no han sido tiempos fáciles, con una pandemia, el problema de Vestas a los quince días de llegar pero que han dejado una huella ilusionante», dijo. No ha sido una etapa inversora «pero sí de la que tengo un balance de positividad. Confluyó que una de las empresas más importantes cerró y hubo reacciones y quejas pero se abrió una sensación que no se resolvió mal porque por fortuna confluyeron los astros con la administración central y autonómica. Se tuvo claro que aquello era importante, hubo reuniones importantes y se fomentó el polígono de Villadangos que es crucial para la provincia. Confluyeron intereses para llegar al éxito».

ENTENTE

«Habría que buscar acuerdos entre administraciones». «Me gustaría que el acuerdo entre las dos administraciones fuera posible», dijo en referencia a las relaciones de la Junta y el Gobierno. «Barcones me dijo que iba a ser el subdelegado del Gobierno y de España en León», puso como ejemplo. Y recordó una instrucción fundamental: «Tienes que salvar la institucionalidad del Gobierno. Lo hice y encontré una receptividad notable, siempre me han escuchado. En la pandemia ninguna institución hizo dejadez de funciones».

FILOSOFÍA

«Se me ha respetado mucho la institucionalidad». «Un subdelegado «debe no dar demasiada guerra fuera pero también tiene que ser reivindicativo dentro», dijo Faustino Sánchez. «Yo he seguido siempre un perfil conciliador que trabajara con todos los actores de la escena política, aunque se me transmitieron las inquietudes de la vida leonesa. El país tiene muchas imposibilidades pero pocas veces se han producido presiones exageradas. Se me ha respetado la institucionalidad».

LOGROS

«Payuelos ha sido un ejemplo de éxito». Recordó cómo ha sido su periplo en esto años: «He visto a los cuatro delegados con los que he estado peleando por los intereses de León. Se han conseguido muchos derechos, regadíos en las dos zonas en las que hay competencias y otras cuestiones. Payuelos está regando el 75% de la exportación en regadío. El descontento de alguna empresa es normal. Los empresarios celebran el desarrollo de la provincia».

POLÉMICA

«La decisión de irnos del acto del CEL fue acertada. La representación socialista abandonó la entrega del Círculo de Oro del Círculo Empresarial Leonés por los ataques que según el sector político se dirigió contra el Gobierno: «Nos fuimos del acto del CEL porque se hablaba de cuestiones que no tenían que ver con las empresas»

ESPERA

«Hay inversiones pendientes hace muchos años». Las nuevas inversiones están «pendientes en algún caso desde hace muchos años y el Gobierno aún no ha cumplido seis todavía». Pero se prometió la conexión ferroviaria con Villadangos «y no ha habido forma de solventarla». El Gobierno estará dispuesto a escuchar a los leoneses «y lo ha demostrado». Hay una persona «que ha intentado hacer mucho por León que ha trabajado en lo de Villadangos y es Raúl Gutiérrez, director general de Industria y él y Barcones hablaron con la ministra Reyes Maroto para impulsarlo. Dentro de lo que era un ERE se consiguió el mejor para Vestas y llegó un nuevo inversor. Tvitec es otro impulso empresarial decidido y creo que se van a solventar las cosas».

PANORAMA

«Es necesario descomprimir la situación política». La situación de tensión en la política actual «se debe a cuestiones diversas que hacen necesario descomprimir la tensión». No hay que descalificar a nadie «pero la razón no la tienen toda los mismos y hay que buscar una confluencia. Me he encontrado una gran cercanía de todas las instituciones».

CONFLICTIVIDAD

«Óscar Puente no es tan contrario a León como parece» El corredor de la Vía de la Plata y el soterramiento de San Andrés han puesto el foco en el ministro Óscar Puente, «que no es contrario a León». «¿Que es el alcalde de León el que más incide en la crítica? Es que tienen los dos una vehemencia notable». Ha salido adelante el estudio de viabilidad «para que la comunicación ferroviaria entre en el Corredor Atlántico sea una realidad».

EL PROGRAMA COMPLETO EN...

www.diariodeleon.es